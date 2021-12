ESPN EN VIVO Bayern Múnich vs. FC Barcelona se enfrentan por la Champions League 2021-2022

Bayern Múnich vs. FC Barcelona EN VIVO se enfrentan en el Allianz Arena este miércoles 8 de diciembre desde las 3.00 p. m. (hora peruana) por la jornada 6 del Grupo E en la Champions League 2021-22. El compromiso se transmitirá por ESPN, pero también podrás seguirlo con la cobertura ONLINE de La República Deportes, que te llevará las alineaciones confirmadas, el relato minuto a minuto con videos de los goles y el resumen con el resultado final.

Bayern Múnich vs. FC Barcelona: ficha del partido

Partido Bayern Múnich vs. FC Barcelona ¿Cuándo juegan? Miércoles 8 diciembre ¿A qué hora? 3.00 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? Allianz Arena ¿En qué canal? ESPN

¿A qué hora juegan Bayern Múnich vs. FC Barcelona?

En Perú, podrás ver el choque Bayern Múnich vs. FC Barcelona a partir de las 3.00 p. m. Consulta la guía de horarios para los demás países de la región.

Perú: 3.00 p. m.

Ecuador: 3.00 p. m.

Colombia: 3.00 p. m.

Bolivia: 4.00 p. m.

Venezuela: 4.00 p. m.

Estados Unidos (ET): 4.00 p. m.

Argentina: 5.00 p. m.

Chile: 5.00 p. m.

Uruguay: 5.00 p. m.

Brasil: 5.00 p. m.

Paraguay: 5.00 p. m.

¿Qué canal transmite Bayern Múnich vs. FC Barcelona?

En Sudamérica, la transmisión por TV del encuentro Bayern Múnich vs. FC Barcelona estará a cargo del canal ESPN para los operadores de televisión por cable o satélite.

Perú: Star+, ESPN Sur

Argentina: ESPN Sur, Star+

Bolivia: Star+, ESPN Sur

Brasil: GUIGO, HBO Max, TNT Brasil, Estádio TNT Sports, TNT Go

Chile: Star+, ESPN Sur

Colombia: ESPN Colombia, ESPN Sur, Star

Costa Rica: Star+

Ecuador: Star+, ESPN Sur

México: HBO Max

Paraguay: ESPN Sur, Star+

Uruguay: ESPN Sur, Star+

Venezuela: ESPN Sur, Star+

Estados Unidos: Univision, TUDN App, Univision NOW, TUDN USA, TUDN.com, Paramount+

España: M. Liga de Campeones 2, LaLiga TV Bar M1.

¿Dónde sintonizar Bayern Múnich vs. FC Barcelona por ESPN?

Estos son los canales que deberás sintonizar para no perderte del Bayern Múnich vs. FC Barcelona por la señal de ESPN:

Perú: 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite).

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite).

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

¿Cómo ver Bayern Múnich vs. FC Barcelona vía ESPN ONLINE?

Si no quieres perderte la transmisión del Bayern Múnich vs. FC Barcelona por internet, sintoniza las señales de ESPN Play y Star Plus, servicios de streaming que incluyen en su oferta al cliente los duelos televisados por la cadena ESPN. En caso no puedas acceder a ninguno de ellos, tienes la opción de mantenerte informado a través de la cobertura ONLINE en La República Deportes.

¿Dónde juegan Bayern Múnich vs. FC Barcelona?

El duelo de Bayern Múnich vs. FC Barcelona se desarrollará en el Allianz Arena, el cual es un estadio de fútbol ubicado en el barrio de Fröttmaning, al norte de Múnich, en el estado federado de Baviera, Alemania. Alberga los partidos como local del FC Bayern de Múnich de la Bundesliga de Alemania, equipo que previamente disputaba sus partidos de local en el Estadio Olímpico de Múnich.