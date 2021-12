Champions League: un histórico quedará fuera

Por Mariano López V.

Cuatro grupos, ocho partidos, 16 equipos pero solo tres se juegan hoy su futuro en la competencia de clubes más importante del mundo. La última jornada de la fase de grupos de la Champions League tendrá, este martes, al Porto, Milan y Atlético de Madrid como grandes protagonistas. Los tres pesos pesados del Viejo Continente se ven separados por un estrecho margen (un punto y dos goles de diferencia), lo cual puede dejar fuera del certamen a cualquiera. El único que ya está clasificado en el Grupo B —y con puntaje perfecto— es el imparable Liverpool, que visitará al Milan (tercero, con cuatro puntos y -2 de diferencia) en San Siro.

Para suerte del cuadro italiano, Jurgen Klopp no presentará a su habitual once titular, dándole la oportunidad de mostrarse a aquellos que no gozan de continuidad. “El departamento médico me mataría si vuelvo a apostar por el mismo equipo otra vez, así que haré cambios. Tenemos que rotar y eso haremos”, confesó el entrenador alemán en rueda de prensa. Entonces, ¿qué necesita el Milan para asegurar su boleto en los octavos de final? Simple: derrotar al Liverpool y esperar un empate entre Porto y el ‘Atleti’.

Los portugueses (segundos, con cinco puntos y -5 de diferencia) esperan depender de sí mismos. Para ello, deberán vencer al irregular equipo del ‘Cholo’ Simeone (último, con cuatro puntos y -3 de diferencia), que no podrá contar con tres de sus cuatro defensas centrales. A los colchoneros no les queda otra que sumar de a tres y rezar para que el Milan no haga lo mismo. De hacerlo, estarán obligados a ganar por un gol más que los rossoneros. Por ejemplo: Milan 2-1 Liverpool y Porto 1-3 Atlético de Madrid. ¡A sacar la calculadora!

Milan debe derrotar al Liverpool y esperar un empate entre Porto y el ‘Atleti’. Foto: difusión

Y hay más...

Ahí no queda todo. En el marco del grupo A, el Manchester City (primero) y el PSG (segundo) enfrentarán al RB Leipzig y Brujas respectivamente. Con los puestos definidos y la clasificación asegurada, lo más probable es que Mauricio Pochettino decida guardar a Lionel Messi y Sergio Ramos. En el otro encuentro, Pep Guardiola contará con Kevin de Bruyne, luego de que el belga se recuperara de Covid.

Por otro lado, Real Madrid (primero) e Inter de Milán (segundo) definirán sus ubicaciones finales en el Santiago Bernabéu. Con un empate, la ‘Casablanca’ asegurará el primer lugar del grupo D, mientras que los italianos —invictos en sus últimos 11 partidos— buscarán dar la sorpresa en territorio ajeno.

La palabra

Simone Inzaghi, técnico del Inter de Milán

“Conocemos a Vinicius. Su calidad es muy grande. Este año tiene continuidad en goles y asistencias. La atención será especial para él y para todo el Madrid. Trataremos de jugar con carácter y personalidad”.