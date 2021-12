Da Silva sin futuro definido: no tiene espacio en Alianza Lima ni seguiría en Vallejo

Beto Da Silva aún no define su futuro. El delantero de 24 años, que pertenece a Alianza Lima, culminó su préstamo con la César Vallejo y no seguiría en el conjunto poeta. Además, parece que no tiene cabida en el equipo blanquiazul para la presente temporada, por lo que no se sabe con exactitud en qué club culminará.

En diálogo con Radio Ovación, el gerente deportivo de César Vallejo, Luis Gálvez, aseguró que Beto Da Silva no tiene espacio en su equipo debido a que cerraron plantilla. Precisamente este martes 7 de octubre los poetas anunciaron la lista de 29 futbolistas que disputarán la temporada 2022.

“ Beto pertenece a Alianza Lima. Vemos muy difícil que pueda venir acá porque nosotros también ya hemos cerrado la plantilla ”, señaló el gerente con respecto a Da Silva, quien disputó un total de 20 partidos con los poetas. Con la camiseta trujillana, marcó dos goles ante Sport Boys y Alianza Universidad por la Fase 2. Además, jugó un cotejo por la Copa Libertadores, donde empezó como suplente.

¿Por qué no retorna a Alianza Lima?

Pese a que mantiene contrato con los íntimos por una temporada más, Beto Da Silva no sería tomado en cuenta por el entrenador Carlos Bustos, quien aseguró que la situación del futbolista de 24 años “no está definida”.

En este momento, la directiva íntima se encuentra definiendo el plantel para la siguiente temporada. Equipo en el que no encajaría Da Silva debido a su posición. Por el momento, habrá que esperar lo que sucede con el exjugador de Sporting Cristal y PSV.