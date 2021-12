Partidos de hoy, 6 de diciembre: ¿qué equipos juegan y dónde ver en vivo?

Sigue todos los partidos de hoy del fútbol de las principales ligas de Europa y Sudamérica (Premier League, LaLiga Santander, Serie A, Liga de Fútbol Profesional Argentina, Brasileirao) a través de La República Deportes, que te informará los horarios y canales para ver estos encuentros.

Este lunes 6 de diciembre del 2021 se cierran la fecha 15 de las ligas española e italiana con partidos como el Getafe vs. Athletic Club y el Cagliari vs. Torino. En Inglaterra, la decimoquinta jornada culmina con el Everton vs. Arsenal.

En Sudamérica, la liga brasileña tendrá una infartante definición del descenso con los duelos Sao Paulo vs. Juventude y Cuiabá vs. Fortaleza, de cuyos resultados depende la permanencia de Gremio. El fútbol también verá acción en Argentina y Bolivia, donde se pondrá fin a la penúltima fecha de sus ligas.

Inglaterra - Premier League

Everton vs. Arsenal

Hora: 3.00 p. m.

Canal: Star Plus

España - Liga Santander

Getafe vs. Athletic Club

Hora: 3.00 p. m.

Canal: DirecTV Sports.

Italia - Serie A

Empoli vs. Udinese

Hora: 12.30 p. m.

Canal: Star Plus

Cagliari vs. Torino

Hora: 2.45 p. m.

Canal: ESPN 2.

Argentina - Liga Profesional

Aldosivi vs. Argentinos Juniors

Hora: 5.15 p. m.

Canal: TNT Sports y TyC Sports Internacional

Newell’s Old Boys vs. Banfield

Hora: 7.30 p. m.

Canal: Fox Sports Premium, ESPN, TV Pública y Star Plus.

Brasil - Brasileirão

Athhletico Paranaense vs. Palmeiras

Hora: 5.00 p. m.

Canal: Star Plus

Sao Paulo vs. Juventude

Hora: 5.00 p. m.

Canal: Star Plus

Cuiabá vs. Fortaleza

Hora: 6.00 p. m.

Canal: Star Plus

Flamengo vs. Santos

Hora: 6.00 p. m.

Canal: Star Plus

Internacional vs. Athletico Goianiense

Hora: 6.00 p. m.

Canal: Star Plus

Chapecoense vs. Sport Recife

Hora: 7.00 p. m.

Canal: Star Plus.

Bolivia - Primera División