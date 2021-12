‘Lewa’ tras el gesto que Messi tuvo con él en el Balón de Oro: Quisiera que fuera honesto

Hace exactamente una semana, Lionel Messi se convirtió, una vez más, en el mejor futbolista del mundo este 2021. El astro argentino superó en las votaciones a Robert Lewandowski y Jorginho. Cuando subió al escenario a recibir el galardón, el rosarino le dedicó un sentido mensaje a ‘Lewa’.

“Me gustaría mencionar a Robert, ha sido un verdadero honor competir con él. Robert, creo que France Football debería darte el Balón de Oro del año pasado. T odos sabemos que lo merecías, fuiste el justo ganador y no se pudo por la pandemia. Tienes que tenerlo en tu casa también” , declaró el jugador argentino.

Sobre este mensaje, Robert Lewandowski habló para el programa Moc Futbolu de la cadena polaca Kanale Sportowym y fue tajante. “Me gustaría que su declaración fuera honesta, no solo palabras vacías”, inició.

“Estar tan cerca, competir con Lionel Messi… por supuesto que respeto cómo juega y lo que ha conseguido. El mero hecho de que pude competir con él me muestra el nivel que pude alcanzar. Pero, de hecho, me sentí triste y fue bueno que no tuviéramos un partido a mitad de semana después de la gala” , agregó el polaco.

‘Lewa’ dijo que se sintió insatisfecho tras conocer que no ganó el preciado galardón, luego del gran año que había realizado en lo personal y colectivo. Pascal Ferré también se pronunció sobre el mensaje de Leo y dijo que tendrían que evaluarlo. “Lo que dijo fue agradable e inteligente. Creo que no tenemos que tomar las decisiones muy rápido. Podemos pensar en ello y deberíamos”, sostuvo.