FC Barcelona y lo que necesita para clasificar a octavos de final de Champions League

La fase de grupos de Champions League llega a su recta final. El FC Barcelona tendrá una última chance para conseguir su clasificación a los octavos de final de la competencia, pero tendrá un duro rival en frente, ya que se medirá ante el Bayern Munich en Alemania. Conoce qué es lo que necesitan los culés para pasar a la siguiente fase.

Los catalanes pudieron sellar su pase en la anterior jornada ante Benfica en el Camp Nou, ellos tenían que ganar a los de Portugal; sin embargo, el marcador quedó en un empate sin goles, lo cual dejaba a los blaugranas con siete puntos, mientras que el cuadro luso, con cinco. De esa forma, en esta última fecha, los encarnados aún pueden llegar a octavos.

¿Qué necesita el Barza para llegar a octavos?

La escuadra de Xavi Hernández conseguiría el ansiado pase directo si logra una victoria contra Bayern. Aunque la tarea parece ser difícil, porque los bávaros han goleado a los catalanes en los últimos dos duelos que tuvieron: el 8-2 en los cuartos de final de la edición pasada de la Champions y el 3-0 en el Camp Nou en la presente temporada.

Sin embargo, no es la única manera en la que podría llegar a la siguiente ronda, ya que un empate también le serviría, pero deberá esperar el resultado del Benfica vs. Dinamo Kiev. Para que los culés logren su objetivo, el cuadro luso no deberá ganar, ya que, si lo hacen, igualarían en puntos, pero los superarían en diferencia de goles. Es decir, si el Barza empata, pasa de fase si Benfica pierde o empata.

¿Y si Barcelona pierde? Aún así hay posibilidades para los culés, pero tendrían que esperar que los encarnados igualen o sea derrotados, al igual que en el caso anterior. Ya que los siete puntos de los blaugranas serían suficientes ante los seis o siete puntos que sumen los portugueses.