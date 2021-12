Everton vs. Arsenal EN VIVO: horario y canal para ver el duelo por la Premier League

Everton vs. Arsenal EN VIVO se medirán HOY, lunes 6 de diciembre, por la fecha 15 de la Premier League desde las 3.00 p. m. (hora peruana). El partido tendrá como escenario el estadio Goodison Park y contará con la TRANSMISIÓN EN DIRECTO a través de Star Plus. Además, para que no te pierdes este y todos los partidos de hoy, puedes seguir la cobertura ONLINE con el minuto a minuto a través de la web de La República Deportes.

Everton vs. Arsenal: ficha del partido

Partido Everton vs. Arsenal ¿Cuándo juegan? Hoy, lunes 6 de diciembre ¿A qué hora? 3.00 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? Estadio Goodison Park ¿En qué canal? Star Plus

Everton vs. Arsenal: la previa

Necesidad de sumar. Everton y Arsenal serán los encargados de culminar la 15 jornada de la Premier League. Los Gunners buscarán recuperar terreno tras la derrota ante el Manchester United, mientras que los Toffees tienen la obligación de ganar para alejarse de la parte baja de la tabla.

Los dirigidos por Mikel Arteta registraban una seguidilla importante de triunfos previo a su caída ante el conjunto de Cristiano Ronaldo. Con 23 puntos, los Gunners se ubican en la séptima casilla y todavía mantienen chances de pelear cupos a los torneos internacionales.

Por su parte, el conjunto de Rafa Benítez viene en caída libre. De no lograr un triunfo ante su rival de turno, podría comprometerse con la zona de descenso. El elenco azul tuvo un gran inicio de campaña, pero luego sufrió algunas lesiones y encajó su octavo cotejo sin conocer la derrota.

El exequipo de James Rodríguez se encuentra en el puesto 16 con 15 puntos y diversos medios locales especulan con un posible salida del estratega español.

Everton vs. Arsenal: últimos enfrentamientos

¿A qué hora juegan Everton vs. Arsenal?

En horario peruano, el choque Everton vs. Arsenal se disputará desde las 3.00 P. m. (hora peruana). Consulta la guía de horarios si quieres ver esta contienda desde el extranjero.

Perú: 3.00 p. m.

Colombia: 3.00 p. m.

Ecuador: 3.00 p. m.

¿Qué canal transmite Everton vs Arsenal EN VIVO?

El duelo Everton vs. Arsenal será transmitido en territorio peruano por la señal de Star Plus, canal que cuenta con los derechos televisivos de torneos como la Premier League. Conoce en qué canales podrás ver el partido desde el extranjero:

Perú: Star+

Everton vs. Arsenal: posibles alineaciones

Everton: Pickford; Coleman, Mina, Keane, Digne, Doucoure, Allan, Delph, Townsend, Gray y Richarlison.

Arsenal: Ramsdale; Tomiyasu, White, Gabriel, Tierney, Partey, Lokonga, Saka, Odegaard, Smith Rowe y Aubamayang.

¿Dónde se jugará el partido Everton vs. Arsenal?

El Everton vs. Arsenal se jugará en el estadio Goodison Park, recinto ubicado en la ciudad de Liverpool, Reino Unido.

Tabla de posiciones Premier League