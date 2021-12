PSG vs. Brujas vía ESPN EN VIVO: hora y canal para ver la Champions League

PSG vs. Brujas EN VIVO se enfrentan este martes 7 de diciembre a las 12.45 p. m. (hora peruana) por la fecha 6 del Grupo A en la Champions League 2021-22. El compromiso contará con transmisión a cargo del canal ESPN, pero también podrás seguirlo desde la cobertura ONLINE de La República Deportes, que te llevará las alineaciones confirmadas, el relato minuto a minuto con videos de los goles y el resumen con el resultado final.

PSG vs. Brujas: ficha del partido

Partido PSG vs. Brujas ¿Cuándo juegan? Martes 7 de diciembre ¿A qué hora? 12.45 p. m. (Perú) ¿Dónde? Estadio Parque de los Príncipes ¿En qué canal? ESPN

¿A qué hora juegan PSG vs. Brujas?

En Perú, podrás ver el choque PSG vs. Brujas a partir de las 12.45 p. m. Consulta la guía de horarios para los demás países de la región.

Paris Saint-Germain, escolta del Manchester City en el Grupo A de la Liga de Campeones, disputará ante el Brujas de Bélgica un duelo de mero trámite, ya que tiene la clasificación a octavos de final asegurada desde la jornada previa y ya no puede optar por quedar como cabeza de serie.

El elenco parisino suma ocho unidades luego de dejarse remontar en su visita a los ciudadanos. Para el cruce frente a los negriazules no podrán contar con el lesionado Neymar ni con Ander Herrera, autor del tanto del empate en la primera jornada. A cambio, tendrá a la dupla de Lionel Messi y Kylian Mbappé en el ataque.

A los belgas, ya sin chances de alcanzar un cupo para la siguiente ronda, solo les resta ganar y esperar que el RB Leipzig no haga lo propio para posicionarse terceros y quedarse con el premio consuelo del pase a la Europa League. El elenco dirigido por Philippe Clement tendría en su once titular al volante Hans Vanaken, quien en la ida le marcó a los parisinos.

PSG y Brujas llevan en su historial tres encuentros, todos por la Champions. En septiembre empataron 1-1, mientras que los dos cotejos del 2019 los ganó el conjunto francés por un marcador global de 6-0, también en fase de grupos.

¿Qué canal transmite PSG vs. Brujas?

En Sudamérica, la transmisión por TV del encuentro PSG vs. Brujas estará a cargo del canal ESPN para los operadores de televisión por cable o satélite.

¿Dónde sintonizar PSG vs. Brujas por ESPN?

Estos son los canales que deberás sintonizar para no perderte del PSG vs. Brujas por la señal de ESPN:

¿Cómo ver PSG vs. Brujas vía ESPN ONLINE?

Si no quieres perderte la transmisión del PSG vs. Brujas por internet, sintoniza las señales de ESPN Play y Star Plus, servicios de streaming que incluyen en su oferta al cliente los duelos televisados por la cadena ESPN. En caso no puedas acceder a ninguno de ellos, tienes la opción de mantenerte informado a través de la cobertura ONLINE en La República Deportes.

¿Dónde juegan PSG vs. Brujas?

El escenario de este compromiso por la última jornada de la Champions League será el Parque de los Príncipes, recinto deportivo propiedad del club Paris Saint-Germain.