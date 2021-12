Emmanuel Ibáñez, argentino de madre peruana, en Cienciano

Fue uno de los primeros de llegar al Cusco para el inicio de la pretemporada y también en asistir a las pruebas médicas. Emmanuel Ibáñez, el argentino de madre peruana, cuenta los días para debutar con la camiseta de Cienciano.

”Es una hermosa ciudad, mi mamá me había comentado lo hermoso que es Cusco, mi madre es peruana” , dijo el volante de 28 años de edad proviene del Chacaritas Juniors, equipo que juega en la Primera B Nacional de Argentina (una suerte de Liga 2).

Hoy comentó que está realizando los trámites para obtener la nacionalidad peruana para no ocupar el puesto de extranjero en el campeonato del 2022. ”Cuando mi representante me llamó para venir a Cienciano no lo pensé dos veces, mi mamá me pedía venir al Perú a jugar, estoy cumpliendo su sueño , (...) y qué mejor en un equipo como Cienciano con mucha historia” agregó.

El mediocampista peruano- argentino, tendrá su segunda experiencia en el fútbol internacional, antes, en el año 2020 lo hizo en la liga griega con los colores del Doxa Drama FC.

Hoy 27 elementos del plantel de jugadores y comando técnico del Papá pasaron por las pruebas médicas, se espera en las próximas horas el arribo del también argentino Nicolás Rinaldi y para este viernes se integrará el portero peruano-chileno Miguel Vargas.