Conquistando Estados Unidos: Alexander Callens, Raúl Ruidíaz y la influencia peruana en la MLS

Triunfar en el extranjero no es una tarea sencilla para cualquier persona. Hay distintos factores como las costumbres, la exigencia, la comida, la estadía y el idioma que afectan el desenvolvimiento profesional al intentar ser reconocido fuera de tu tierra. Es por ello que el éxito que tienen Alexander Callens, Raúl Ruidíaz y otros futbolistas nacionales en este último año en los Estados Unidos genera un gran valor para el fútbol nacional y reafirma que el talento peruano cada vez tiene más fuerza en la esfera internacional.

Más aún en un torneo como la Major League Soccer (MLS), que en los últimos años ha adquirido protagonismo en el mundo del fútbol por combinar leyendas consagradas como Gonzalo Higuain, ‘Chicharito’ Hernández y Nani con jugadores de mucha proyección de distintas partes del continente. Siendo, además, uno de las principales ligas para los peruanos en el exterior.

Alexander Callens y Andy Polo posaron con los trofeos de sus equipos este último fin de semana tras ser campeones de sus conferencias en la MLS. Foto: Composición LR/Instagram de Polo y Callens.

Jugadores como Pedro Gallese, Edison Flores y Andy Polo han destacado mucho en los últimos años como piezas determinantes en sus equipos, llegando a luchar play-off y algunas veces campeonatos nacionales. En esta oportunidad, gracias a los títulos del New York City (Este) y del Portland Timbers (Oeste) en sus respectivas conferencias, Callens o Polo están a puertas de ser campeón de una de las ligas con mayor repercusión del continente.

Alexander Callens, campeón de la Conferencia Este

Alexander Callens jugará su primera final con el New York City. Foto: MLS.

Tras vencer 2-1 al Philadelphia Union, New York City se proclamó campeón de la Conferencia Este y jugará la final de la MLS por primera vez en su historia. Desde su llegada en el 2017 procedente del Numancia de España, Alexander Callens ha sido uno de los referentes del equipo que en algún momento compartió con David Villa y Andrea Pirlo.

Sin duda, la temporada 2021 se ha convertido en la mejor de las cinco de las que lleva en el club neoyorquino, ya que en 29 partidos jugados ha marcado dos goles, anotó el penal decisivo ante el New England, solo recibió tres amarillas y no ha sido expulsado. Asimismo, logró afianzarse como titular indiscutible en el once del noruego Ronny Deila, debido a su férrea marca y su talento para interceptar balones .

El central también ha tenido muy buenas actuaciones en la selección peruana, tanto en la Copa América como en los últimos partidos de las Eliminatorias Qatar 2022. Hecho que ha replicado en la liga estadounidense y que le vale para ser una de las figuras más llamativas de la próxima final.

Raúl Ruidíaz - campeón de la MLS 2019

Seattle Sounders quedó eliminado de los play-off en manos del Real Salt Lake. Foto: AFP

Aunque el Seattle Sounders no pudo repetir las buenas temporadas que tuvo en el 2019, donde salió campeón ni la del 2020 donde fue finalista , hay algo que sí pudo replicar en esas tres temporadas (contando el 2021): el poderío goleador de Raúl Ruidíaz. El peruano es uno de los jugadores más desequilibrantes en ataque de las dos conferencias de la MLS y fue considerado en el once ideal del campeonato.

Aunque estuvo a punto de macharse del cuadro del estado de Washington, logró renovar su contrato y será el pilar del equipo por un curso más. No es fácil conseguir a un jugador que te asegure un rendimiento de 17 goles en 24 partidos y que en las cuatro temporadas, haya anotado 59 goles. El exjugador de Universitario es una garantía de efectividad en los Estados Unidos.

Pedro Gallese - Orlando City

Pedro Gallese disputó los 90 minutos en la derrota del Orlando City y quedó fuera de la pelea por el título de MLS. Foto: Orlando City

Desde su llegada en el 2020 al Orlando City, Pedro Gallese ha sido garantía absoluta en el arco del cuadro morado de Florida. Si bien esta temporada se quedaron fuera de los play-off tras caer 3-1 ante el Nashville , el peruano ha tenido destacadas actuaciones en los 23 encuentros que ha jugado en la máxima división del fútbol estadounidense.

Su rendimiento ha permitido al equipo sostenerse en los peores momentos del año, dejando el arco en cero en siete cotejos, parando un penal de tres y realizando un promedio de tres atajadas por partido . Números nada bajos para el portero de la selección peruana.

Andy Polo, campeón de la Conferencia Oeste

Porland Timbers buscará su segundo título de la MLS. Foto: MLS.

Luego de vencer 2-0 al Real Salt Lake en la final de la Conferencia Oeste, el Portland Timbers se consagró campeón y jugará una nueva final en su historia. El club del estado de Washington busca su segunda estrella, ya que la primera la consiguió en el 2015.

Si bien Andy Polo puede ser considerado como parte del plantel ganador por los cuatro partidos que jugó en la temporada , no ha sido la mejor desde su llegada al club norteamericano en el 2018. El exjugador de Universitario venia realizando un buen inicio de campeonato hasta que ocurrió su grave lesión en el partido ante Los Ángeles Galaxy, en mayo de este año.

Aunque ya está recuperado en su totalidad, no puede jugar las finales por una norma de la MLS llamada Season-Ending Injury List, nómina que no considera a los futbolistas lesionados de gravedad en lo que resta del año.

Edison Flores - DC United

Edison Flores estará fuera de las canchas aproximadamente seis semanas. Foto: AFP

No fue el mejor año ni para el DC United ni para Edison Flores . El cuadro de la capital de EE. UU. quedó octavo en la Conferencia Este y no logró ingresar a los play-off. Por su parte, el popular ‘oreja’ no tuvo el año esperado, ya que solo disputó 16 encuentros, marcando dos goles y brindando cuatro asistencias.

Las lesiones han tenido al margen al jugador en los momentos importantes tanto en su equipo como con la selección peruana. Aunque participó 69 minutos ante Chile, el exfutbolista de Universitario no hizo un buen cotejo y salió lesionado, siendo su último partido en el año. Flores es el jugador franquicia del exequipo de Wayne Rooney, así que los hinchas esperan más de uno de los pilares de Perú en Rusia 2018 .

