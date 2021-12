Liberman sobre Zambrano: “Hay jugadores de la reserva que podrían jugar igual o parecido”

Carlos Zambrano otra vez fue el punto de críticas de Martín Liberman por su desempeño en Boca Juniors. Esta vez, el periodista argentino advirtió que sus comentarios no eran por el hecho que el zaguero fuera de nacionalidad peruana, sino porque, según él, no ha destacado desde que llegó al elenco xeneize.

En el programa Debate fútbol de ESPN, el hombre de prensa apuntó toda su artillería contra el defensa de la selección peruana y sus compañeros Edwin Cardona y Sebastián Villa.

“Los jugadores tienen que ser profesionales las 24 horas. Y más en esta época. No va, muchachos. Me voy de la concentración y vuelvo en malas condiciones, porque eres seleccionado”, empezó diciendo Liberman, teniendo en cuenta los supuestos hechos extradeportivos días atrás.

Luego, resaltó que sus críticas no eran por un tema de nacionalidad. “El otro día tuve una disputa con algunos peruanos que creyeron que yo criticaba a Zambrano por ser peruano. Por favor, acá no hay nacionalidades a la hora de la crítica. Toca circunstancialmente que los que se ‘intoxicaron’ son jugadores de otra nacionalidad, y no, argentinos. Yo a Zambrano lo cuestiono por malo, flojo y mediocre. Y no porque llega tarde a la concentración y nació en Perú. Si fuera argentino, diría lo mismo”.

Para Liberman, en la reserva de Boca Juniors podría haber jugadores que cubran el puesto de Carlos Zambrano.