Jefferson Farfán pide el fichaje de Raziel García: “El chocolatero también tiene que estar”

Alianza Lima busca reforzarse de la mejor forma para hacer una buena campaña en la Liga 1 Betsson y la Copa Libertadores. Jefferson Farfán brindó una entrevista para ESPN Perú y se pronunció sobre la posible llegada de Raziel García y Christian Ramos al cuadro blanquiazul para la próxima temporada.

“Alianza se tiene que fortalecer mucho más. ¿Raziel? El chocolatero también tiene que estar, Dios quiera que sí. Yo lo he molestado en la selección y él también tiene muchas ganas de ir a Alianza y aparte es hincha, qué mejor”, señaló el ‘10′ de la selección peruana.

“Si llega Christian es un gran aporte para el equipo y lo vamos a recibir con los brazos abiertos” , agregó la ‘Foquita’.

Jefferson Farfán se mostró indignado por las críticas de la prensa

Jefferson Farfán se refirió a los duros comentarios que recibió por parte de la prensa nacional ante su lesión a mitad de temporada. “En mi última lesión pasé por un momento muy duro, que de afuera se ve muy fácil. Hay muchas personas que solamente hablan y no entienden la realidad de lo que uno pasa, y a veces en momento de cólera y de rabia (el jugador) quiere tomar decisiones apresuradas. Fueron despiadados conmigo, como siempre ”.