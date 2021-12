Zlatan Ibrahimovic sobre una posible retirada: “No estoy listo para ese capítulo de mi vida”

Cuando Zlatan Ibrahimovic llegó a la Major League Soccer de los Estados Unidos para jugar por Los Ángeles Galaxy, los hinchas del fútbol presumían que su carrera estaba por terminar. Si bien el nivel mostrado por el sueco en la MLS fue de los más altos y era habitual goleador de su equipo, nadie esperaba que volviera a las grandes ligas. Es por ello que su regreso al AC Milan en diciembre del 2019 llamó la atención de la gente que consideraba que las mejores épocas de ‘Ibra’ habían terminado.

Tras dos temporadas en el conjunto italiano, nadie duda del jugador que sigue siendo y ni del gran aporte que tuvo para el regreso del cuadro rossonero a la Champions League. Pero, con 40 años, su futuro en la élite será una incógnita cada final de curso.

“No sé qué me espera tras mi retirada, no estoy listo para ese capítulo de mi vida, todavía tengo miedo”, reconoció Zlatan en un programa de la televisión italiana donde promovió su nueva biografía Adrenalina.

Zlatan Ibrahimovic es el máximo goleador de la selección sueca con 62 tantos en 118 partidos. Foto: AFP

Asimismo, Ibrahimovic señaló que ese sentimiento de temor lo impulsa a seguir mejorando, aunque también comentó que tiene una idea de qué no haría tras su retiro. ”Pero es mejor, me empuja a dar aún más. Seguro que cuando me retire, no trabajaré como comentarista . Quienes buscan atención lo hacen, entre los exjugadores”, agregó el sueco.

Milan vs. Liverpool

Italianos e ingleses se enfrentan este martes 7 de diciembre a las 3.00 p. m. (hora peruana) en San Siro por la última fecha de la fase de grupos de la Champions League.

Tabla de posiciones del grupo B de la Champions League