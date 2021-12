EN VIVO River Plate vs. Defensa y Justicia ONLINE por la Liga de Fútbol Profesional de Argentina

River Plate vs. Defensa y Justicia EN VIVO se miden este domingo 5 de diciembre en el Estadio Monumental de Buenos Aires por la 24 fecha de la Liga de Fútbol Profesional de Argentina 2021. La transmisión de este cotejo estará a cargo de ESPN y TNT Sports. Vía streaming lo podrás ver por la señal de Star+ desde las 7.30 p. m. (hora de Perú). Puedes seguir la cobertura ONLINE del encuentro con todas sus incidencias en La República Deportes.

River Plate vs. Defensa y Justicia: ficha del partido

Liga de Fútbol Profesional - Fecha 24 River Plate vs. Defensa y Justicia ¿Cuándo juegan? Hoy, domingo 5 de diciembre ¿A qué hora? 7.30 p. m. (hora peruana) ¿Dónde juegan? Estadio Monumental ¿Qué canal lo transmite? ESPN, TNT Sports

River Plate vs. Defensa y Justicia: árbitros designados

Función Réferi Árbitro principal Patricio Loustau Asistente 1 Hernán Maidana Asistente 2 Eduardo Lucero Cuarto árbitro Adrián Franklin

¿A qué hora juega River Plate vs. Defensa y Justicia EN VIVO?

El compromiso River Plate vs. Defensa y Justicia iniciará en los siguientes horarios, según las zonas geográficas:

Perú: 7.30 p. m.

7.30 p. m. Argentina: 9.30 p. m.

9.30 p. m. Colombia: 7.30 p. m.

Ecuador: 7.30 p. m.

Estados Unidos: 8.30 p. m. (ET) / 5.30 p. m. (PT)

Venezuela: 8.30 p. m.

Bolivia: 8.30 p. m.

Paraguay: 8.30 p. m.

Chile: 9.30 p. m.

Uruguay: 9.30 p. m.

España: 2.30 p. m. (6 de diciembre)

¿Qué canal transmite el partido River Plate vs. Defensa y Justicia?

El cotejo River Plate vs. Defensa y Justicia se transmitirá EN VIVO y EN DIRECTO a través de la señal de TNT Sports y ESPN.

¿Dónde VER EN VIVO River Plate vs. Defensa y Justicia vía ESPN?

Perú: 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite).

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite)

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

México: 548 SD y 1550 HD (Sky), 501 (Star TV).

¿Dónde VER EN VIVO River Plate vs. Defensa y Justicia vía TNT Sports?

Si te encuentras en territorio argentino y quieres ver el River Plate vs. Defensa y Justicia desde la señal de TNT Sports, debes sintonizar los siguientes canales:

Señal terrestre de TNT Sports

Antina: 201 (HD)

Cable Televisora Color: 6 (SD)–61 (HD)

Telecentro: 207.

Señal satélite de TNT Sports

DirecTV: 603 (SD)–1603 (HD)

InTV: 630 (HD).

Señal cable de TNT Sports

Cablevisión: 124 (Digital)–604 HD

TeleRed: 59 (Digital)–129 HD

Express Cablehogar: 113 (Digital)–813 (HD)

Cabletel: 214 (HD)

Cablevideo Digital: 608 (HD)

Supercanal CTC: 140 (SD)–1140 (HD)

Del Viento TV: 530 (HD)

Gigared: 219 (HD) – 70 (SD)–68 (SD).

¿Cómo ver EN VIVO ONLINE GRATIS el River Plate vs. Defensa y Justicia?

Si no quieres perderte la transmisión de este partido River Plate vs. Defensa y Justicia por internet, puedes sintonizar la señal de ESPN Play, servicio de streaming de ESPN. En caso no tengas acceso al mismo, otra opción para mantenerte informado acerca de las incidencias del duelo es vía la cobertura GRATIS ONLINE de La República Deportes.

¿Cómo llegan River Plate y Defensa y Justicia al duelo por la fecha 24?

¿Cómo van en la tabla River Plate y Defensa y Justicia?

¿Dónde se jugará el River Plate vs. Defensa y Justicia?

River Plate vs. Defensa y Justicia se disputará en el Estadio Antonio Vespucio Liberti, mejor conocido como Monumental. Dicho escenario deportivo fue inaugurado el 25 de mayo de 1938 y puede albergar hasta 72.054 espectadores.