¿Cómo ver en Pirlo TV el partido entre Celta de Vigo vs. Valencia EN VIVO por LaLiga Santander?

Este domingo continua el fútbol en España. Celta de Vigo vs. Valencia disputarán un verdadero partidazo por la jornada 16 de LaLiga Santander desde las 3.00 p. m. (hora peruana). En la presente nota, tendrás más datos sobre el horario, el canal, las alineaciones y cómo poder ver el duelo a través de Pirlo TV.

El equipo de Renato Tapia llega de vencer 2-1 al Alavés en condición de visita. Mientras tanto, el cuadro che, el cual tiene entre sus filas a nuestro compatriota Alessandro Burlamaqui, viene de empatar 1-1 con el Rayo Vallecano. Ambos cuadros necesitan ganar con urgencia para aspirar a los puestos de clasificación de Europa League.

¿A qué hora juegan Celta de Vigo vs. Valencia?

Los horarios para ver el encuentro son los siguientes:

Perú: 3.00 p. m.

Colombia: 3.00 p. m.

Ecuador: 3.00 p. m.

Estados Unidos: 3.00 p. m. (ET) / 12.00 p. m. (PT)

México: 2.00 p. m.

Costa Rica: 2.00 p. m.

Bolivia: 4.00 p. m.

Paraguay: 4.00 p. m.

Venezuela: 4.00 p. m.

Chile: 5.00 p. m.

Brasil: 5.00 p. m.

Uruguay: 5.00 p. m.

Argentina: 5.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

¿Qué canal transmitirá el partido Celta de Vigo vs Valencia?

Estas son las señales por las que puedes ver el partido entre Celta de Vigo vs. Valencia:

Argentina: ESPN 2

Bolivia: ESPN 2

Brasil: NOW NET e Claro, FOX Sports 1 Brasil, Star+, Fox Sports Web, Fox Sports App

Chile: ESPN 2

Colombia: ESPN 2

Ecuador: ESPN 2

México: SKY Sports

Paraguay: ESPN 2

Perú: ESPN 2

Uruguay: ESPN 2

Venezuela: ESPN 2

Estados Unidos: ESPN +

España: Movistar LaLiga, M. LaLiga 1, M. LaLiga UHD, LaLiga TV (Bar).

¿Dónde ver Celta de Vigo vs. Valencia EN VIVO ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del Celta de Vigo vs. Valencia por internet, puedes sintonizar la plataforma de streaming de Star Plus. Además, puedes seguir la TRANSMISIÓN ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cómo ver Celta de Vigo vs. Valencia en Pirlo TV?

Una vez hayas accedido a Pirlo TV, busca el Celta de Vigo vs. Valencia en la lista de partidos que aparecerá en la pantalla. Cada encuentro cuenta con varios enlaces para seguir la transmisión en vivo: elige uno de ellos.

¿Cómo ver Pirlo TV por internet gratis?

Entra a la página de Pirlo TV desde esta dirección: www.pirlotv.fr/. Lo primero que verás al llegar es una lista de choques ordenados por hora en forma de calendario. Estas son las retransmisiones disponibles en directo en ese instante. Lo normal es que, si el encuentro se va a disputar en una hora cercana a la consulta, se encuentre el link con el canal concreto.

Alineaciones posibles en el Celta de Vigo vs. Valencia

Celta de Vigo: Matías Dituro; Hugo Mallo, Néstor Araujo, Josep Aidoo / Jeison Murillo, Javi Galán; Fran Beltrán / Renato Tapia, Denis Suárez, Brais Méndez, Nolito; Iago Aspas, Santi Mina.

Valencia: Jasper Cillessen; Daniel Wass, Hugo Guillamon, Omar Alderete, José Luis Gayá; Koba Koindredi / Cristiano Piccini, Uros Racic, Carlos Soler, Hélder Costa, Hugo Duro, Gonçalo Guedes.