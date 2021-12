Perú vs. Brasil EN VIVO: horario para ver la final de vóley en Panamericanos Junior 2021

Perú vs. Brasil EN VIVO se juega este domingo 5 de diciembre por la gran final del campeonato de voleibol en los Juegos Panamericanos Junior Cali Valle 2021. El partido se disputará a partir de las 11.30 a. m. (horario peruano) y contará con transmisión de Panam Sports Channel. Puedes seguir la cobertura ONLINE de este y otros partidos de hoy a través de La República Deportes, que te llevará el punto a punto de cada set, así como el marcador actualizado y el resumen al término del cotejo.

Perú vs. Brasil: ficha del partido

Partido Perú vs. Brasil ¿Cuándo juegan? Hoy, domingo 5 de diciembre ¿A qué hora? 11.30 a. m. (Perú), 1.30 p. m. (Brasil) ¿Dónde? Coliseo Evangelista Mora ¿En qué canal? Panam Sports Channel

¿A qué hora juegan Perú vs. Brasil?

En territorio peruano, el choque Perú vs. Brasil se podrá seguir desde las 11.30 a. m. (1.30 p. m. en la hora brasileña). Si te ubicas en otro país de la región, consulta la siguiente guía de horarios.

Perú: 11.30 a. m.

Brasil: 1.30 p. m.

México: 10.30 a. m.

Colombia: 11.30 a. m.

Ecuador: 11.30 a. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 11.30 a. m.

Bolivia: 12.30 p. m.

Venezuela: 12.30 p. m.

Argentina: 1.30 p. m.

Chile: 1.30 p. m.

Paraguay: 1.30 p. m.

Uruguay: 1.30 p. m.

España: 5.30 p. m.

A un paso de la gloria. La selección peruana de vóley sub-23 tiene la gran posibilidad de regalarle a nuestro país una nueva medalla de oro en los Juegos Panamericanos Junior Cali Valle 2021. Para lograrlo, debe medirse en la gran final del certamen a la poderosa Brasil.

Las ‘Matadoras’ lograron avanzar a la final luego de un gran triunfo sobre el local Colombia por 3-1, con parciales de 25-20, 19-25, 25-23 y 25-20. El sexteto dirigido por Francisco Hervás intentará cerrar con broche de oro su participación en el último día del evento.

Perú ya tiene asegurada al menos la medalla de plata. Foto: Norceca

Las brasileñas, por su parte, se vieron sorprendidas en el primer set de la semifinal contra Argentina, pero rápidamente le dieron vuelta al duelo para ganar 3-1 con sets de 21-25, 25-17, 25-20 y 25-20. El combinado amazónico es el único que se mantiene invicto hasta el momento.

Perú y Brasil volverán a verse las caras luego de su cruce por la segunda fecha del Grupo B. En un vibrante cruce, las nacionales cayeron 3-2 con parciales de 25-23, 16-25, 25-14, 12-25 y 13-15, de modo que ahora intentarán cobrarse su revancha.

¿Dónde ver Perú vs. Brasil?

El canal encargado de transmitir la gran final Perú vs. Brasil será Panam Sports Channel, señal oficial de la entidad encargada de la organización de los Juegos Panamericanos Junior Cali Valle 2021.

¿Cómo seguir Perú vs. Brasil ONLINE?

Si no quieres perderte la transmisión del juego Perú vs. Brasil por internet, ingresa a la página oficial de Panam Sports Channel y regístrate con tus datos de usuario del servicio. En caso no tengas acceso al mismo, también cuentas con la cobertura ONLINE gratis de La República Deportes.

Últimos partidos de Perú en Panamericanos Junior

Colombia 1-3 Perú | 04.12.21

Puerto Rico 3-2 Perú | 03.12.21

Brasil 3-2 Perú | 02.12.21

Rep. Dominicana 0-3 Perú | 01.12.21.

¿Dónde juegan Perú vs. Brasil?

El recinto deportivo que acogerá el partido por la medalla de oro será el Coliseo Evangelista Mora, escenario que albergó todos los duelos de la competencia, el cual está ubicado en la ciudad colombiana de Cali.

Convocadas de Perú en Panamericanos Junior

Para los Panamericanos Junior Cali 2021, el técnico de la selección peruana de vóley femenino sub-23, Francisco Hervás, ha convocado a 12 jugadoras: María José Rojas, Yadhira Anchante, Flavia Montes, Diana De La Peña, Maricarmen Guerrero, Alondra Alarcón, Kiara Montes, Ysabella Sánchez, Aixa Vigil, María Paula Rodríguez, Thaisa Mc Leodegario y Paola Villegas.