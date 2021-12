Juventus vs. Genoa EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver la Serie A HOY?

Juventus vs. Genoa EN VIVO se enfrentan en la jornada 16 de la Serie A 2021-22. El cotejo se disputará desde las 2.45 p. m. (hora peruana) con transmisión a cargo de ESPN (TV) y Star Plus (streaming). Para que no te pierdas de este y otros partidos de hoy, ingresa a la web de La República Deportes, donde podrás conocer las alineaciones confirmadas de ambos clubes, el marcador actualizado minuto a minuto y ver la recopilación en video de los goles.

Juventus vs. Genoa: ficha del partido

Partido Juventus vs. Genoa ¿Cuándo juegan? Hoy, domingo 5 de diciembre ¿A qué hora? 2.45 p. m. (Perú) ¿Dónde? Juventus Stadium ¿En qué canal? ESPN

¿A qué hora juegan Juventus vs. Genoa?

En territorio peruano, el duelo Juventus vs. Genoa se podrá ver a partir de las 2.45 p. m. Si quieres seguirlo desde el extranjero, consulta la guía de horarios para el resto de países de la región.

México: 1.45 p. m.

Colombia: 2.45 p. m.

Ecuador: 2.45 p. m.

Perú: 2.45 p. m.

Estados Unidos (Washington D. C., Nueva York, Miami): 2.45 p. m.

Bolivia: 3.45 p. m.

Venezuela: 3.45 p. m.

Argentina: 4.45 p. m.

Brasil: 4.45 p. m.

Chile: 4.45 p. m.

Paraguay: 4.45 p. m.

Uruguay: 4.45 p. m.

España: 8.45 p. m.

Juventus, acostumbrada a pelear el título en las últimas temporadas de la Serie A, vive actualmente una situación de irregularidad al ubicarse fuera de la zona de clasificación a torneos internacionales. En esta nueva jornada, los bianconeros tendrán la chance de escalar puestos ante el Genoa.

El equipo turinés viene de una victoria a domicilio por 2-0 sobre Salernitana. Paulo Dybala y Álvaro Morata fueron los autores de los tantos para el triunfo de la Vecchia, que se sitúa en la séptima casilla de la tabla de posiciones con 24 unidades, a uno del último clasificado a la Europa League.

La escuadra genovesa, por su parte, no levanta cabeza y ya acumula 12 juegos consecutivos sin ganar en el torneo. En la fecha más reciente sufrió una goleada 3-0 como local del AC Milan, resultado que la dejó en el antepenúltimo lugar con apenas 10 puntos.

Juventus y Genoa se enfrentaron dos veces este año y en ambos casos los de Massimiliano Allegri se impusieron. El Grifo lleva cinco encuentros seguidos sin poder vencer a la Juve, aunque ha marcado al menos un gol en todos esos duelos.

¿Qué canal transmite Juventus vs. Genoa?

Para Sudamérica, la televisación de este compromiso del fútbol italiano irá por la señal de ESPN.

Argentina: ESPN

Bolivia: ESPN

Brasil: Star+

Chile: ESPN

Colombia: ESPN

Ecuador: ESPN

México: Star+

Paraguay: ESPN

Perú: ESPN

Uruguay: ESPN

Venezuela: ESPN

Estados Unidos: Paramount+

España: #Vamos, Movistar+, Movistar Liga de Campeones

Italia: DAZN.

¿Cómo seguir Juventus vs. Genoa ONLINE?

Para que no te pierdas la transmisión del Juventus vs. Genoa por internet, puedes sintonizar las señales de ESPN Play y Star Plus, servicios de streaming que incluyen en su oferta los cotejos televisados por la cadena ESPN. En caso no tengas acceso a ninguno de ellos, también tienes la opción de mantenerte informado a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿Dónde juegan Juventus vs. Genoa?

El escenario que acogerá este enfrentamiento de la Serie A será el Juventus Stadium, conocido también como Allianz Stadium por motivos de patrocinio, recinto deportivo ubicado en la ciudad italiana de Turín.

Formaciones probables de Juventus vs. Genoa

Juventus: Szczesny, Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro, Locatelli, Rabiot, Kulusevski, Dybala, Bernardeschi y Morata. DT: Massimiliano Allegri.

Genoa: Sirigu, Biraschi, Masiello, Vasquez, Sabelli, Behrami, Badelj, Hernani, Cambiaso, Pandev, Bianchi. DT: Andriy Shevchenko.

Últimos partidos de Juventus vs. Genoa