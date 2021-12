Jefferson Farfán sobre críticas a su carrera deportiva: “Siento que me faltaron al respeto”

No se guardó nada. En una reciente entrevista, Jefferson Farfán habló sobre la actual situación por la que está pasando como futbolista. El delantero fue muy crítico con sus detractores y contó que la prensa fue muy cruel con él cuando se enteraron de que estaba lesionado. La ‘Foquita’, quien acaba de salir campeón con Alianza Lima, se mostró muy resiliente con estos comentarios y pidió respeto hacia él.

Según cuenta Jefferson, la última lesión que tuvo provocó uno de los momentos más difíciles de su vida, pues recién había llegado a Alianza y la lluvia de críticas que recibió lo acercaron a tomar una decisión final con respecto a su carrera; sin embargo, esto nunca pasó.

“En mi última lesión pasé por un momento muy duro, que de afuera se ve muy fácil. Hay muchas personas que solamente hablan y no entienden la realidad de lo que uno pasa, y a veces en momento de cólera y de rabia (el jugador) quiere tomar decisiones apresuradas. Fueron despiadados conmigo, como siempre”, mencionó el delantero para ESPN.

Además, el ‘10 de la Calle’ se mostró muy molesto por los comentarios que tuvieron ciertos médicos en los medios de prensa. Según explicó, muchos doctores sepultaron su carrera y lo descalificaban como posible jugador titular en Alianza Lima.

“Yo respeto las comunicaciones de cada médico. Cada uno puede salir a hablar lo que quiera, pero siento que a veces hay que tener un poco más de respecto con los futbolistas. Siento que me faltaron al respeto. Aparte, metieron al club y dijeron cosas duras, como que no iba a aportar a Alianza o que no iba a ayudar al equipo que yo amo y (del que) soy hincha acérrimo”, finalizó Farfán.