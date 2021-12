Cristal: el campeón peruano que en vez de reforzarse, terminó débil la temporada 2021

Sporting Cristal utilizó sus redes sociales para despedir a Marcos Riquelme y desearle alas y buen viento. El cuadro cervecero cerró así una corta relación con el delantero argentino que llegó a tienda celeste procedente del Bolívar de La Paz. La tarea del atacante era reemplazar a Emanuel Herrera, lamentablemente, no lo logró.

Horas más tarde del adiós a Riquelme, el periodista Gustavo Peralta informó a través de su cuenta de Twitter, la intención del cuadro rimense de resolver el vínculo con el defensor uruguayo Alejandro González. De darse la salida del zaguero charrúa, se terminaría de confirmar algo que pasó desapercibido y que solo se pudo ver tras caer en la final ante Alianza Lima: Cristal no contrató bien este 2021 .

Marcos Riquelme anoto ocho goles con Sporting Cristal en la temporada. Fotos: captura Instagram Marcos Riquelme/Liga 1

Para este año que se termina, la dirigencia celeste cambió de apuesta. En los últimos años, la escuadra cervecera se caracterizó por contratar jugadores jóvenes que llegaban al Perú a ganar minutos y demostrar su talento en sus primeros años de carrera. Pero, a la vez también, optaron por jugadores cuyo rendimiento en el fútbol peruano estaba comprobado.

Washington Corozo llegó a Cristal como un proyecto a futuro que generaría ganancias, con una venta que a la postre se realizó. Emanuel Herrera, Cristian Ortiz y Christofer Gonzales fueron jugadores que ya habían demostrado lo que podían dar en la Liga 1. Sin embargo, para este 2021, los dirigentes decidieron arriesgarse y contratar jugadores con una buena trayectoria en ligas del exterior.

Así llegó Marcos Riquelme. El argentino pasó de forma rescatable por el balompié chileno, defendiendo las camisetas del Palestino, Audax Italiano y Universidad de Chile. Sin embargo, donde más destacó fue en Bolívar, club en el que marcó 70 goles. Por números, la apuesta de la dirigencia celeste no parecía descabellada, sin embargo, el juego terminó demostrando que el bonaerense no era el jugador que los rimenses buscaban .

Riquelme, a diferencia de Herrera, es un jugador que demuestra sus dotes de goleador dentro del área chica. Le costó mucho retroceder unos metros para participar de la creación de jugadas ofensivas. Este indispensable requisito en el funcionamiento del equipo de Roberto Mosquera no fue cumplido -al menos no en su totalidad- por el ex Bolívar.

Emanuel Herrera disputó tres temporadas de la Liga 1 con la camiseta de Sporting Cristal. Foto: La República

Cuesta entender que los dirigentes celestes no se percataran de esta diferencia de características en sus dos últimos goleadores. Riquelme apenas pudo anotar ocho tantos en 24 encuentros disputados. Además, no pudo marcar en la Copa Libertadores. El caso de Alejandro González fue totalmente distinto. El defensor uruguayo tuvo un paso por tienda cervecera en 2009 y, con 21 años, dejó buenas impresiones.

Tras ello, realizó una destacada carrera que incluyó una estadía en la Serie A de cinco temporadas. Sin embargo el uruguayo regresó a Cristal en el ocaso de su carrera y demostró que, lamentablemente, los años no pasan en vano. Su rendimiento dejó mucho que desear. El zaguero charrúa arribó con la función de liderar una defensa, que era la zona más floja del equipo, pero apenas y pudo pelearle el puesto a Gianfranco Chávez.

González disputó solo 15 encuentros de titular y, para colmo de males, sufrió una lesión que lo privó de jugar las finales de la Liga 1. Pero el caso que más cuesta entender es el fichaje de Percy Prado. Y se hace difícil de comprender porque el lateral peruano llegaba directamente desde el Nantes de Francia, club en el que había sumado una buena cantidad de minutos.

La llegada de Prado sorprendió a casi todos, pero más sorpresa causó su pobre rendimiento en el 2021. Nunca pudo afianzarse como titular, ni siquiera fue competencia para Johan Madrid y tampoco pudo hacer nada ante la aparición de Jhilmar Lora. El tema físico fue el principal impedimento para que el lateral no pueda ganarse un lugar en tienda celeste, y solo sumó cinco partidos.

Percy Prado llegó procedente del Nantes de Francia, club con el que debutó a nivel profesional. Foto: SC

Roberto ‘Chorri’ Palacios, ídolo celeste, alzó la voz tras el final de la temporada. En declaraciones al programa radial Campeonísimo, el exvolante señaló que al club rimense le falta un caudillo. También remarcó: “Se deben traer jugadores que marquen la diferencia, no se le puede pagar tanta plata a un jugador para que esté en la banca. No se puede esperar un año más para ver qué puede producir un futbolista”.

Bajo esa misma premisa, tanto la dirigencia del club -que propone a los posibles fichajes- y el cuerpo técnico -que finalmente los aprueba- tendrían que hacer un mea culpa para no cometer los mismos errores. No siempre el que más arriesga es el que gana. Eso debió quedar claro en el Rímac tras el 2021.