Celta de Vigo vs. Valencia EN VIVO: minuto a minuto de LaLiga Santander

Celta de Vigo vs. Valencia EN VIVO EN DIRECTO, con Renato Tapia, se verán las caras HOY domingo 5 de diciembre por la jornada 16 de LaLiga Santander. El compromiso, que se jugará desde las 3.00 p. m. (hora peruana) en el Estadio de Balaídos, contará con TRANSMISIÓN EN DIRECTO de DirecTV Sports para toda Sudamérica. También podrás seguir el minuto a minuto e incidencias en la web de La República Deportes .

El argentino Eduardo “Chacho” Coudet premiará a su compatriota Franco Cervi con la titularidad después de su gran partido en la Copa del Rey, donde debutó con dos goles y una asistencia ante el CD Ebro.

El ex del Benfica, por el que el club gallego pagó algo más de cuatro millones de euros el pasado verano, es una petición expresa de Coudet, que lo ha mimado en este tiempo pese a que su rendimiento estaba lejos de lo esperado.

Cervi será titular en la línea de tres volantes, en la que se mantendrá Denis Suárez, pese a que el club sigue empeñado, en contra del deseo del técnico, en forzar su salida en el mercado invernal por el enfrentamiento con su agencia de representación.

La presencia en el once del ex del Barça provocará la segunda suplencia consecutiva del internacional peruano Renato Tapia, indiscutible hasta el momento para Coudet. Fran Beltrán actuará como pivote defensivo por delante de una línea defensiva que estará formada por Kevin y Javi Galán en los laterales, con Aidoo y Araujo en el centro del eje.

Con información de EFE.

