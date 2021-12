Xavi sobre el partido del Barcelona: “Nos hemos dejado la piel, no hemos merecido perder”

Luego de tres partidos invicto desde su llegada al club, Xavi Hernández sufrió su primera derrota como técnico del FC Barcelona tras caer 1-0 ante el Real Betis por la fecha 15 de la Liga Santander. El técnico español sabe que este resultado complica cada vez más sus aspiraciones de ganar la liga española, pero confía que el buen juego demostrado en el Camp Nou pronto se verá reflejado en los puntajes .

“Hemos hecho una segunda parte muy buena. La primera nos ha costado por un tema táctico de ellos que han ajustado bien. Taparon los dos centrales y nos costaba salir, no encontrábamos a Busquets que era el hombre libre. También nos ha faltado más paciencia cuando hemos llegado a campo contrario ”, señaló el estratega de 41 años en conferencia de prensa.

Asimismo, Hernández considera que el marcador no refleja el partido y que la caída es injusta. “Yo creo que lo hemos intentado y nos hemos dejado la piel, no hemos merecido perder. Así como en Villarreal fui honesto y dije que cuando peor estuvimos no merecimos ese gol, hoy ha sido completamente al revés. Se ha acabado la flor y se ha acabado todo”, dijo entre risas el campeón del mundo con España.

Finalmente, Xavi habló de lo que será el partido ante el Bayern por Champions League de la próxima semana y anunció que saldrán por todo. “Intentaré que esta derrota no afecte anímicamente al equipo. Tenemos que competir como animales para pasar a octavos de final. Veo al equipo capaz de vencer en Múnich, no queda otra, no nos queda otra que ir a ganar. Lo más importante es que dependemos de nosotros mismos. Iremos a ser protagonistas del juego”.

Bayern Múnich vs. FC Barcelona

El cuadro bávaro recibirá este miércoles 8 de diciembre al FC Barcelona en la última fecha del Grupo E de la Champions League. El cotejo se llevará a cabo en el Allianz Arena e iniciará a las 3.00 p. m. (hora peruana).

Tabla de posiciones de la Liga Santander