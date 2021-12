Sevilla vs. Villarreal EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver LaLiga Santander?

Sevilla vs. Villarreal EN VIVO se juega este sábado 3 de diciembre por la jornada 16 de LaLiga Santander 2021-22. El compromiso se disputará en el estadio Sánchez-Pizjuán, desde las 8.00 a. m. (hora peruana), con transmisión por TV a cargo de ESPN 2. Para que no te pierdas la cobertura ONLINE de este partido, ingresa a La República Deportes, que te llevará las alineaciones confirmadas, el marcador actualizado minuto a minuto y la recopilación en video de los goles.

Sevilla vs. Villarreal: ficha del partido

Partido Sevilla vs. Villarreal ¿Cuándo juegan? Sábado 3 de diciembre ¿A qué hora? 8.00 a. m. (Perú) ¿Dónde? Estadio Sánchez-Pizjuán ¿En qué canal? ESPN 2

¿A qué hora juegan Sevilla vs. Villarreal?

En territorio peruano, el Sevilla vs. Villarreal se podrá ver desde las 8.00 a. m.. Consulta la guía de horarios para que no te pierdas el duelo en otros países de la región.

Sevilla, equipo que se perfila como uno de los animadores de LaLiga para esta temporada, buscará seguir en la parte alta de la tabla de posiciones cuando reciba al Villarreal en un duro partido por la fecha 16. Ambos clubes quieren sacudirse de una mala jornada reciente, donde perdieron sus choques respectivos.

El conjunto Andaluz dejó escapar la chance de recortar distancias con el líder Real Madrid al caer 2-1 en su visita al Santiago Bernabéu. Rafa Mir había adelantado de forma temprana a los de Julen Lopetegui, pero Karim Benzema y Vinícius Jr. le dieron vuelta para los merengues.

El Submarino Amarillo, en tanto, estuvo a poco de amargar al FC Barcelona, pero se dejó estar y en los minutos finales el club de Xavi consiguió desnivelar el marcador parcial 1-1 para llevarse la victoria por 3-1.

Sevilla y Villarreal se vuelven a medir desde mayo de este año, cuando los villarrealinos golearon 4-0 en su fortín de La Cerámica. En el historial reciente, solo una vez de los cinco últimos cruces pudieron ganar los sevillistas.

¿Qué canal transmite Sevilla vs. Villarreal?

Para Sudamérica, la televisación del Sevilla vs. Villarreal por cable y/o satélite estará a cargo del canal ESPN 2.

¿Cómo seguir Sevilla vs. Villarreal ONLINE?

Para que no te pierdas la transmisión del encuentro Sevilla vs. Villarreal por internet, debes sintonizar las señales de ESPN Play y Star Plus, servicios de streaming que incluyen en su oferta los duelos televisados por la señal de ESPN. En caso no cuentes con acceso a ninguno de ellos, también puedes mantenerte informado a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.

Posibles alineaciones de Sevilla vs. Villarreal

Sevilla: Bono; Montiel, Diego Carlos, Koundé, Acuña; Fernando, Rakitic, Jordán; Ocampos, Papu, Rafa Mir.

Villarreal: Rulli; Foyth, Albiol, Pau Torres, Pedraza; Capoue, Trigueros, Parejo, Moi Gómez; Yeremi y Danjuma.

¿Dónde juegan Sevilla vs. Villarreal?

El escenario que acogerá el enfrentamiento Sevilla vs. Villarreal será el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, recinto deportivo propiedad del club andaluz.

Historial reciente de Sevilla vs. Villarreal