Alexander Callens ilusionado por “lograr la meta” del Mundial con la selección peruana

Una de las revelaciones en la selección peruana este año fue la consolidación de Alexander Callens en la defensa central. El zaguero aprovechó la oportunidad que le dio el técnico Ricardo Gareca en la Copa América para ganarse el titularato, gracias al cual cerró un buen año a nivel individual y colectivo con la Bicolor.

Para el futbolista del New York City de la MLS, la clave de la codiciada clasificación al Mundial Qatar 2022 está en continuar con el buen trabajo realizado por el equipo sobre todo en el tramo final del año, cuando se logró ganar dos partidos de forma consecutiva.

“Si seguimos como acabamos este 2021, vamos a lograr la meta de llegar otra vez al Mundial”, sostuvo el jugador en entrevista con Movistar Deportes. Callens agregó que seguirá esforzándose para mantenerse como una buena opción para el ‘Tigre’.

Antes del 2021, Callens solo había jugado amistosos con la Bicolor. Foto: Selección Peruana de Fútbol

“Para llegar a la selección hay que mantener un gran nivel. Hay que seguir trabajando, nos quedan algunos partidos de enero a marzo, así que vamos a tratar de llegar al máximo para darle la confianza al entrenador”, declaró.

Callens buscará un título en la MLS

Además de su buena temporada con la selección, Alexander Callens tiene la gran posibilidad de ganar su primer título con el New York City en la liga norteamericana luego de instalarse en la final de su conferencia frente a Philadelphia Union.

El peruano fue vital en las semifinales al marcar el último penal de la tanda que le dio el pase a su club. Aunque no se esperaba ser el quinto ejecutante, reveló que se había preparado para el momento. “Hasta a mí me sorprendió que los entrenadores me pongan como último. Durante la semana practicamos y tenía la confianza”, finalizó.