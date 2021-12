TRANSMISIÓN GRATIS PSG vs. Lens EN VIVO: HOY con Lionel Messi por la Ligue 1

PSG vs. Lens EN VIVO se enfrentan HOY, sábado 4 de diciembre, desde las 3.00 p. m. (hora peruana) por la fecha 17 de la Ligue 1. El cotejo tendrá como escenario el Estadio Bollaert-Delelis y la transmisión del partido estará a cargo de la señal de ESPN y Star Plus vía streaming. Asimismo, puedes seguir la cobertura ONLINE GRATIS con el minuto a minuto a través de La República Deportes; aquí encontrarás las alineaciones confirmadas, los goles del choque y todas las incidencias del juego.

PSG vs Lens TRANSMISIÓN EN VIVO

PSG vs Lens: minuto a minuto

PSG vs Lens: alineaciones confirmadas

PSG: por confirmar.

Lens: por confirmar.

PSG vs. Lens: ficha del partido

Partido PSG vs. Lens ¿Cuándo juegan? Hoy, sábado 4 de diciembre ¿Dónde? Estadio Bollaert-Delelis ¿ A qué hora? 3.00 p. m. (hora peruana) y 9.00 p. m. (hora española) ¿En qué canal? ESPN 2 y Star+

PSG vs. Lens: la previa

Quieren seguir en los más alto. El PSG de Lionel Messi vuelve a afrontar un dura contienda ante el Lens. El cuadro parisino no logra convencer con su rendimiento colectivo, pero los resultados no le han sido adversos.

Los dirigidos por Mauricio Pochettino se ubican como únicos líderes con 41 unidades y como visitantes esperan ampliar su ventaja. En su última presentación no pasaron del empate sin goles ante el Niza en el Parque de los Príncipes.

Hasta el momento, solo están las bajas de Neymar y Sergio Ramos, mientras que se espera que los galardonados Messi y Donnarumma estén desde el arranque .

Por su parte, Lens intentará mantenerse en zona de competiciones europeas. En la fecha anterior, igualó 2-2 como visitante y está en en la quinta casilla con 26 puntos.

PSG vs. Lens: últimos enfrentamientos

¿A qué hora juegan PSG vs. Lens?

La transmisión del encuentro entre PSG vs. Lens EN VIVO empezará a partir de las 3.00 p. m. (Perú). A continuación, los horarios de acuerdo a tu ubicación:

México: 2.00 p. m.

Perú: 3.00 p. m.

Colombia: 3.00 p. m.

Ecuador: 3.00 p. m.

Bolivia: 4.00 p. m.

Venezuela: 4.00 p. m.

Argentina: 5.00 p. m.

Uruguay: 5.00 p. m.

Brasil: 5.00 p. m.

Paraguay: 5.00 p. m.

Chile: 5.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

Alemania: 9.00 p. m.

Italia: 9.00 p. m.

¿Qué canal transmite el PSG vs. Lens?

El duelo por la Premier League irá por la señal de ESPN y ESPN Play, en territorio latinoamericano.

Argentina: Star+, ESPN Sur

Bolivia: ESPN Sur, Star+

Brasil: Star+

Chile: ESPN Sur, Star+

Colombia: ESPN Sur, Star+, ESPN2 Colombia

Ecuador: ESPN Sur, Star+

Francia: Canal+ Décalé, Free

Alemania: DAZN, DAZN1

Italia: Sky Sport 253, SKY Go Italia

México: ESPN Norte, Star+

Paraguay: Star+, ESPN Sur

Perú: Star+, ESPN Sur

Qatar: beIN Sports HD 4, beIN SPORTS CONNECT

España: Esport3

Reino Unido: BT Sport App, BT Sport 2, BTSport.com

Estados Unidos: beIN SPORTS CONNECT, beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS

Uruguay: ESPN Sur, Star+

Venezuela: ESPN Sur, Star+.

¿Dónde ver PSG vs. Lens EN VIVO ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del PSG vs. Lens por internet, puedes sintonizar la plataforma de streaming de Star Plus. Además, puedes seguir la TRANSMISIÓN ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

PSG vs. Lens: posibles alineaciones

PSG: Donnarumma; Dagba, Kehrer, Marquinhos, Bernat; Verratti, Paredes, Gueye o Wijnaldum; Di Maria, Lionel Messi y Kylian Mbappé.

Lens: Leca; Gradit, Danso, Medina o Haïdara; Clauss, Doucouré, Fofana, Frankowski; Kakuta; Sotoca y Kalimuendo.

¿Dónde juegan PSG vs. Lens?

El lugar donde se disputará el PSG vs. Lens por la jornada 17 de la Ligue 1 es el Estadio Bollaert-Delelis, ubicado en la ciudad de Lens, región de Paso de Calais, Francia. Este recinto deportivo tiene una capacidad para 41.000 espectadores.