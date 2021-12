¿Cómo ver vía Pirlo TV el partido de PSG vs. Lens EN VIVO por la Ligue 1?

Continúa la Ligue 1. PSG vs. Lens disputan la fecha 17 del torneo francés este sábado 4 de diciembre. A partir de las 3.00 p. m. (hora peruana) y 9.00 p. m. (hora francesa), el Estadio Bollaert-Delelis albergará el juego, que se podrá ver por ESPN 2 y Star+. Los parisinos buscan ratificar su posición en la cima del campeonato de Francia, por lo que Messi y compañía irán por los tres puntos de visita . Los comandados por Pochetino suman 41 unidades, mientras que el segundo está a 11 puntos de alcanzarlos.

Luego del debut que Sergio Ramos hizo en el PSG, el defensor español volverá a ser baja. El zaguero presenta una fatiga muscular por motivos de la carga de trabajos físicos, por lo que quedó fuera de la convocatoria del equipo.

¿A qué hora juegan PSG vs. Lens?

De acuerdo al país donde te encuentres, los horarios en que se podrá ver el PSG vs. Lens son los siguientes:

Perú: 3.00 p. m.

Argentina: 5.00 p. m.

Bolivia: 4.00 p.m.

Chile: 5.00 p.m.

Colombia: 3.00 p. m.

Ecuador: 3.00 p. m.

México: 2.00 p. m.

Paraguay: 5.00 p. m.

Uruguay: 5.00 p. m.

Venezuela: 4.00 p. m.

Estados Unidos: 4.00 p. m.

España: 10.00 p. m.

¿Qué canal transmite el partido PSG vs. Lens?

Perú: Star+, ESPN2 Sur

Argentina: Star+, ESPN2 Sur

Bolivia: Star+, ESPN2 Sur

Chile: ESPN2 Sur, Star+

Colombia: ESPN2 Colombia, Star+

Ecuador: Star+

México: Star+, ESPN2 Norte

Paraguay: ESPN2 Sur, Star+

Uruguay: ESPN2 Sur, Star+

Estados Unidos: beIN SPORTS CONNECT, beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS

España: Esport3.

¿Dónde ver PSG vs. Lens EN VIVO ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del PSG vs. Lens por internet , puedes sintonizar la plataforma de streaming de Star Plus. Además, puedes seguir la TRANSMISIÓN ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cómo ver PSG vs. Lens en Pirlo TV?

Una vez hayas accedido a Pirlo TV, busca el PSG vs. Lens en la lista de partidos que aparecerá en la pantalla. Cada encuentro cuenta con varios enlaces para seguir la transmisión en vivo: elige uno de ellos.

¿Cómo ver Pirlo TV por internet gratis?

Entra a la página de Pirlo TV desde esta dirección: www.pirlotv.fr/. Lo primero que verás al llegar es una lista de choques ordenados por hora en forma de calendario. Estas son las retransmisiones disponibles en directo en ese instante. Lo normal es que, si el encuentro se va a disputar en una hora cercana a la consulta, se encuentre el link con el canal concreto.

Alineación posible de PSG vs. Lens

PSG: Gianluigi Donnarumma; Achraf Hakimi, Marquinhos, Colin Dagba, Nuno Mendes; Idrissa Gueye, Danilo Pereira y Leandro Paredes; Ángel Di María, Lionel Messi y Kylian Mbappé. DT: Mauricio Pochettino.

Lens: Fofana, Przemysław Frankowski; Gaël Kakuta; Florian Sotoca, Arnaud Kalimuendo. DT: Franck Haise.