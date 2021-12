Juan Manuel Vargas: “Pude llegar al Real Madrid, pero mi cláusula era de 26 millones”

Juan Manuel Vargas fue uno de los jugadores peruanos más destacados a nivel internacional hace muchos años. El ‘Loco’ destacó en el Colón de Argentina; sin embargo, alcanzó la fama mundial durante su etapa en la Fiorentina, tras convertir muchos golazos con su potente zurda.

En una reciente entrevista realizada por el ‘Cuto’ Guadalupe, el peruano reveló detalles sobre su posible llegada a la Casa blanca.

“Se especulaba mucho. Cuando llego al Betis, el medio ‘Marca’ me entrevista y ellos me dijeron que sí había un interés. Lo que pasa es que el interés no solo era del Real Madrid, sino de varios equipos de Europa que me querían, pero la Fiorentina me puso una cláusula de 26 millones de euros ”, comenzó el ‘Loco’ para Trome.

“Sí, hubo interés con muchos equipos de gran nombre, pero el costo era muy alto. Sí hubo esa posibilidad de ir al Real Madrid ”, añadió.

Problemas con la directiva de la Fiorentina

Vargas también mencionó que tuvo roces con los directivos del equipo italiano. “Incluso me peleé con los directivos de la Fiorentina porque quería que me vendan a los dos o tres años. Ellos querían los 26 (millones), porque habían vendido a un volante por ese precio. Ibrahimovic costaba 20. Venían equipos y ofrecían 18 o tanto, pero no aceptaban. Ahí es cuando alargo tres años más de contrato”, dijo el exfutbolista.

Asimismo agregó. “Yo les dije que si querían esa cantidad, que me tenían que subir el sueldo para que compense. Luego, hubo pequeños roces porque ya como que mucho tiempo en la Fiorentina. Estuve seis, pero fueron dos más y ocho. Fueron ocho o nueve, porque fui a préstamo al Genoa”, agregó.

La última vez que Vargas jugó un partido, a nivel profesional fue ante Ayacucho FC por la jornada 6 del torneo Clausura 2018. En aquel cotejo se fue expulsado a los 70 minutos. A partir de ahí, no volvió a ser tomado en cuenta por el entonces entrenador Nicolás Córdova.