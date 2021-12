FC Barcelona vs. Real Betis EN VIVO: hora y canal para seguir el duelo por LaLiga Santander

FC Barcelona vs. Real Betis EN VIVO se enfrentan HOY, sábado 4 de diciembre, por la jornada 16 de LaLiga Santander 2021-22. El compromiso se disputará en el estadio Camp Nou desde las 10.15 a. m. (hora peruana) y lo podrás seguir por la señal de DirecTV Sports. Para que no te pierdas ningún detalle, la cobertura ONLINE de este y otros partidos de hoy irá por la web de La República Deportes, aquí encontrarás los equipos titulares, el minuto a minuto con todas las incidencias y la recopilación en video de goles.

FC Barcelona vs. Real Betis: ficha del partido

Partido FC Barcelona vs. Real Betis ¿Cuándo juegan? Hoy, sábado 4 de diciembre ¿A qué hora? 10.15 a. m. (hora peruana) ¿Dónde? Estadio Camp Nou ¿En qué canal? DirecTV Sports

FC Barcelona vs. Real Betis: la previa

Barcelona y Betis protagonizarán uno de los duelos más atractivos de la fecha 16 de LaLiga Santander. Mientras que Xavi Hernández espera lograr su tercer triunfo consecutivo en el torneo local, el entrenador rival buscará mantenerse en los primeros lugares.

La escuadra culé ha mostrado una gran mejora a nivel de resultados desde la llegada del técnico canterano; sin embargo, el desempeño en el campo todavía no logra convencer a sus aficionados. En su última presentación derrotaron 3-1 al Villarreal como visitantes, y ocupan el séptimo lugar con 23 puntos.

Para este cotejo, el exfutbolista azulgrana no podrá contar con Ansu Fati, Pedri y Sergi Roberto. Los tres deportistas se encuentran lesionados y todavía no tienen fecha definida para su retorno.

Por otra parte, el chileno Manuel Pellegrini viene realizando una gran campaña, quinto lugar con 17 unidades, y en su visita al Camp Nou espera seguir por la senda del triunfo. Claudio Bravo y Nabil Fekir son las dos bajas confirmadas.

FC Barcelona vs. Real Betis: últimos enfrentamientos

¿A qué hora juegan FC Barcelona vs. Real Betis?

En horario peruano, el choque FC Barcelona vs. Real Betis se disputará desde las 10.15 a. m. Consulta la guía de horarios si quieres ver esta contienda desde el extranjero.

Perú: 10.15 a. m.

Colombia: 10.15 a. m.

Ecuador: 10.15 a. m.

México: 9.15 a. m.

Estados Unidos (Nueva York, Miami): 10.15 a. m.

Bolivia: 10.15 a. m.

Venezuela: 10.15 a. m.

Paraguay: 11.15 a. m.

Uruguay: 11.15 a. m.

Argentina: 11.15 a. m.

Brasil: 11.15 a. m.

Chile: 11.15 a. m.

España: 5.15 p. m.

¿Qué canal transmite FC Barcelona vs. Real Betis?

El duelo FC Barcelona vs. Real Betis será transmitido en territorio peruano desde la señal de DirecTV Sports, canal que cuenta con los derechos televisivos de grandes competencias, como LaLiga Santander. Consulta la guía de canales para ver el encuentro desde el extranjero.

Perú: DirecTV Sports

Colombia: DirecTV Sports

México: Blue To Go Everywhere

Paraguay: Star+

Bolivia: Tigo Sports 2

Ecuador: DirecTV Sports

Estados Unidos: ESPN+

Venezuela: DirecTV Sports

Argentina: DirecTV Sports

Chile: DirecTV Sports

Uruguay: DirecTV Sports

España: Movistar+

Francia: beIN Sports Connect

Reino Unido: LaLigaTV

¿Cómo ver FC Barcelona vs. Real Betis ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del FC Barcelona vs. Real Betis por internet, puedes sintonizar la señal de DirecTV Sports, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso de que no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

FC Barcelona vs. Real Betis: posibles alineaciones

FC Barcelona: Ter Stegen; Eric García, Araujo, Piqué, Jordi Alba; Busquets, De Jong, Nico; Gavi, Abde y Memphis Depay. DT: Xavi Hernández.

Real Betis: Rui Silva; Bellerín, Bartra, Víctor Ruiz, Álex Moreno; Guido, Guardado/William Carvalho; Canales, Rodri, Juanmi; y Willian José. DT: Manuel Pellegrini.

¿En qué estadio se disputará el FC Barcelona vs. Real Betis?

El escenario escogido para este compromiso entre FC Barcelona vs. Real Betis será el Estadio Camp Nou, casa deportiva localizada en Cataluña que cuenta con una capacidad para 99.354 espectadores.

