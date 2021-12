Ramos tras no llegar a Universitario: “Puedo ir a cualquier partido que a mí se me antoje”

Tras sus buenas actuaciones con la César Vallejo y la selección peruana, el nombre de Christian Ramos empezó a sonar en Universitario de Deportes, incluso, se reveló que el futbolista de 33 años tenía una reunión pactada con el administrador Jean Ferrari y para finalizar algunos temas y poder unirse al conjunto crema cuanto antes. No obstante, finalmente esto no ocurrió.

¿Qué pasó entre Ramos y Universitario? El exzaguero del cuadro poeta asistió al Estadio Nacional para presenciar la final entre Alianza Lima y Sporting Cristal el pasado 28 de noviembre, donde se tomó foto con hinchas blanquiazules. Esto molestó a los seguidores merengues, quienes exigieron a Ferrari que no lo contrate, pues no querían a un futbolista relacionado con el rival de toda la vida. Horas después, el propio Ferrari se encargaría de señalar que no negociarían con la ‘Sombra’.

Tras arribar a suelo peruano de sus vacaciones, Christian Ramos fue consultado sobre su no llegada a Universitario y apuntó que, al ser un hombre de fútbol, puede asistir a cualquier cotejo del torneo local sin necesidad de darle explicaciones a terceros.