Atlético Madrid vs. Mallorca EN VIVO: cómo y dónde ver el duelo de LaLiga

Atlético Madrid vs. Mallorca se realizará HOY EN VIVO ONLINE GRATIS desde el estadio Wanda Metropolitano de Madrid, por la jornada 16 de LaLiga Santander. La transmisión del partido va EN DIRECTO por internet vía DirecTV Sports y DirecTV GO a partir de las 12.30 p. m. (hora peruana). Las incidencias con fotos, videos y el minuto a minuto a través La República Deportes.

¿Cómo llega Atlético Madrid ante Mallorca?

El entrenador Diego Simeone convocó este viernes a 19 jugadores, con el regreso de Joao Félix, después de tres encuentros fuera por lesión, y Renan Lodi, el estreno del defensa de la cantera Ibrahima Camara, y las bajas de José María Giménez, Yannick Carrasco, Kieran Trippier e Ivan Saponjic.

El atacante portugués ya se entrenaba con el grupo desde el pasado sábado, pero entonces no entró en la citación contra el Cádiz porque aún no estaba del todo recuperado de la lesión muscular con edema en el gemelo interno.

Ahora, una semana después, sí lo está, a disposición del técnico argentino, para el choque de este sábado, después de perderse consecutivamente los duelos contra Osasuna, Milan y Cádiz, aunque, según las pruebas, comenzará el partido como suplente.

Con información de EFE.

Atlético Madrid vs. Mallorca: ficha del partido

Atlético Madrid vs. Mallorca LaLiga Santander ¿Cuándo juegan? Hoy, sábado 4 de diciembre ¿Dónde? Estadio Wanda Metropolitano de Madrid ¿A qué hora? 12.30 p. m. (hora peruana) ¿En qué canal? DirecTV Sports y DirecTV GO

¿A qué hora juega Atlético Madrid vs. Mallorca por LaLiga Santander?

¿Dónde ver Atlético Madrid vs. Mallorca EN VIVO ONLINE GRATIS?

Atlético Madrid vs. Mallorca: alineaciones probables

Atlético Madrid : Oblak; Trippier, Savic, Giménez, Carrasco; Koke, De Paul, Correa; Griezmann y Luis Suárez.

Mallorca : Reina; Maffeo, Valjent, Russo, Oliván; Baba, De Galarreta, Dani Rodríguez, Kang-In Lee; Amatha y Ángel

¿Dónde se jugará el partido de Atlético Madrid vs. Mallorca?

El lugar donde se disputará el Atlético Madrid vs. Mallorca por la jornada 16 de LaLiga Santander es el Estadio Wanda Metropolitano, ubicado en la ciudad de Madrid, capital de España.