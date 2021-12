Alianza Lima: Pablo Lavandeira llegaría al cuadro blanquiazul a pedido de Carlos Bustos

Luego de sumar una estrella más en el fútbol peruano, Alianza Lima planea realizar una mejor temporada a nivel local y competir en la Copa Libertadores. Para ello, Carlos Bustos viene trabajando con la directiva íntima sobre los refuerzos para el 2022.

Los periodistas Gustavo Peralta y José Varela informaron que Pablo Lavandeira llegaría por dos temporadas con opción a una más al conjunto de La Victoria. Se pudo conocer que el jugador uruguayo sí o sí llegará a Alianza Lima.

Lavandeira disputó la temporada 2021 en Ayacucho FC, donde jugó 20 encuentros y anotó nueve goles. Se conoció que el jugador de 31 años es del gusto de Carlos Bustos. El entrenador argentino lo estaría tomando en cuenta para generar más fútbol en el mediocampo junto a Jairo Concha.

Ytalo Manzo, entrenador de Sport Boys, también había pedido el fichaje de Pablo a la directiva rosada. Sin embargo, no hubo contacto con el jugador. Además, en caso el uruguayo tenga las ofertas de ambos clubes, se inclinaría por llegar a La Victoria. Jugar en el campeón nacional y Copa Libertadores pesaría al momento de elegir.