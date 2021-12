¿A qué hora y dónde ver Colo Colo vs. Antofagasta EN VIVO Campeonato Nacional de Chile?

Colo Colo vs. Antofagasta se enfrentarán hoy 4 diciembre en la última fecha del Campeonato Nacional de Chile 2021. El Cacique tiene un choque crucial este fin de semana, pues luchará hasta el último por el campeonato pese a que ya no depende de sí mismo. Asimismo, está en el segundo puesto con 62 (a tres de Universidad Católica), mientras que Antofagasta se encuentra en el sexto lugar con cuarenta y cuatro unidades. Aquí te contamos cuáles son los horarios y cómo puedes seguir la transmisión minuto a minuto.

Colo Colo vs. Antofagasta: ficha del partido

Partido Colo Colo vs. Antofagasta ¿Cuándo juegan? 4 de diciembre ¿A qué hora juegan? 4.00 p. m. ¿Dónde juegan? Estadio Regional Calvo y Bascuñán ¿Qué canal transmitirá? TNT Sports

¿A qué hora juega Colo Colo vs. Antofagasta?

Chile: 6.00 p. m.

Perú: 4.00 p. m.

Colombia: 4.00 p. m.

Ecuador: 4.00 p. m.

Argentina: 6.00 p. m.

Uruguay: 6.00 p. m.

Paraguay: 6.00 p. m.

Estados Unidos (este): 4.00 p. m.

Estados Unidos (pacífico): 1.00 p. m.

¿Qué canal transmite el partido Colo Colo vs. Antofagasta?

El único canal de TV que transmitirá el cotejo será TNT Sports a través de sus señales TNT Sports 2 y TNT Sports HD. En caso de que quieras ver por internet la programación de TNT Sports, puedes contratar Estadio TNT Sports, servicio de streaming de este canal deportivo donde tendrás a tu disposición todo el contenido de TNT Sports 2 y TNT Sports HD.

¿Dónde ver Colo Colo vs. Antofagasta EN VIVO ONLINE GRATIS?

Si buscas un link para ver el duelo Colo Colo vs. Antofagasta, podrás hacerlo a través de TNT Sports y TNT Sports GO. También puedes verlo en el servicio streaming de tu cable operador en caso de que tengas contratado TNT Sports: DirecTV GO y Movistar Play. Además, habrá una cobertura ONLINE GRATIS del MINUTO A MINUTO en la página web de La República Deportes.

Colo Colo vs. Antofagasta: alineaciones probables

Colo Colo: Cortés; Opazo, Zaldivia, Amor, Suazo; Gil, Pizarro, Fuentes; Bolados, Solari y Morales.

Antofagasta: González; Nieto, Buss, Demartini, Cordero; Orellana, Ocampo, Collao; Flores, Salas y Figueroa.

¿Dónde se jugará el partido Colo Colo vs. Antofagasta?

El partido se jugara en El Estadio Regional Calvo y Bascuñán de Antofagasta, que se ubica en Antofagasta, Chile.