Vicepresidente de Juan Aurich afirma que cumplió con pagar a la mayoría de jugadores

Fútbol peruano. El vicepresidente de Juan Aurich, Giancarlo Cesaro, habló con La República sobre la situación económica del club chiclayano, a propósito de la denuncia pública hecha por un grupo de jugadores sobre pagos pendientes que corresponden a la campaña de Liga 2.

El directivo afirmó que son 35 personas las que conforman la plantilla, entre jugadores y miembros del comando técnico, de los cuales a un 60% se les ha cancelado la totalidad de sus haberes, mientras que al restante se le debe parte (30%) del mes de septiembre, mes en el que terminó la participación de Juan Aurich en el campeonato. En este sentido, descartó que la deuda sea de dos meses, como indica el comunicado de los futbolistas.

“El club, dada la coyuntura, tiene pendiente unos saldos del mes de septiembre que a los jugadores se les comentó que se les iba a cancelar hasta el día 10 de diciembre. No es correcto, ni cierto, que a los jugadores se les deban dos meses, eso es totalmente falso. Lo puedo corroborar con documentos y con abonos en las cuentas. Nosotros somos un club serio y una directiva formal”, señaló el directivo, quien dejó en claro los criterios que se tomaron para pagarles el total a unos y a otros no.

“Se ha manejado de acuerdo al flujo de ingresos y por el nivel de ingresos de cada jugador”, comentó.

De otro lado, reconoció que en algún momento integrantes del plantel cubrieron los gastos de medicina, rehidratantes y exámenes médicos como tomografías.

Jugadores extranjeros del Ciclón cobraron el 100% de sus sueldos, indicó el directivo Cesaro. Foto: Santos FC

“Quiero ser claro en que hay dos participantes del comando técnico que en algún momento complicado dieron un apoyo y que, contablemente, eso está sujeto a reembolso. En algún momento, los flujos de efectivo no se dieron de manera puntual y esto hizo que en algunos casos, por voluntad propia, no por exigencia del club, una o dos personas del comando técnico dijeran ‘vamos a prestar’. El 1 de enero que tenemos otro nivel de flujo se les va a cancelar”, aseguró.

El por qué de la deuda

Giancarlo Cesaro explicó también la razón por la que Juan Aurich pasa por problemas económicos que conllevan a esta situación. No obstante, insistió en que su directiva es seria.

“Juan Aurich es un club que genera ingreso a través de esponsoría, entiendo el malestar de los jugadores. Yo quiero dejar en claro que esta directiva no es un directiva chicha, no es una directiva que aplica la filosofía o el común denominado ‘perro muerto’. Esto no pasa con esta directiva ni con el club Juan Aurich. Somos un club que va a cumplir 100 años y, a pesar de las complicaciones, cumplimos con las obligaciones”, aseveró.

“Lamentablemente los ha motivado el haber visto que un club de fútbol adeuda cinco meses a sus jugadores (en referencia a Sport Chavelines). Eso los debe haber motivado para ejercer algún tipo de presión, pero es en vano porque nosotros hemos venido cancelando. El contrato menciona que la participación del jugador es hasta que el club termina de jugar el campeonato y eso fue en septiembre”, finalizó.