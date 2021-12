Rodrigo Cuba: “Estoy contento de llegar a Sport Boys, es una institución tradicional”

Sport Boys busca reforzarse de buena forma para dar pelea en la Liga 1 Betsson y la Copa Sudamericana. Rodrigo Cuba es uno de los fichajes que realizó el club rosado para la próxima temporada. El lateral derecho declaró para Gol Perú y se mostró muy feliz de llegar al club del Callao.

“ Estoy contento de llegar a Sport Boys, es una institución tradicional, un equipo muy representativo del fútbol peruano. Creo que cualquiera quisiera estar aquí. Estoy feliz y con mucha ilusión”, señaló el defensor.

“ La idea es competir en la Copa Sudamericana. Creo que los jugadores que estamos llegando lo hacemos con muchas expectativas de poder hacer bien las cosas. Uno tiene las ganas de que inicie la pretemporada, que creo que va a ser muy satisfactoria para nosotros”, añadió el ‘Gato’.

Finalmente, el defensor se refirió a su paso por la Universidad César Vallejo en el 2021. “ Definitivamente, en la temporada con César Vallejo llegué a los objetivos que me había trazado, venía de una para importante, para mí era una reinserción al fútbol. Realmente no sabía cómo iba a terminar de la operación que tuve. Gracias a dios terminé me fue muy bien. Tuve la oportunidad que buscaba”, indicó.

Altas y bajas de Sport Boys para el 2022

Hasta el momento, Sport Boys anunció la contratación de cinco futbolistas para la próxima temporada: Diego Saffadi, Rodrigo Cuba, Mario Palomino, Edy Rentería y Luis Garro. Además, confirmó la renovación de sus principales figuras: Patricio Álvarez, Claudio Torrejón y Luis Ramírez.

Por otro lado, se conoció que Joao Villamarín, Sebastián Penco, Paolo Fuentes, Diego Ramírez, Branco Serrano y Ernest Nungaray no continuarán el próximo año.