Raphael Varane: “Después de ganar la Champions, los aficionados del Madrid no te felicitan”

Estar en un equipo como el Real Madrid no es un tarea fácil para cualquier futbolista , ya que no solo te exigen ser el mejor en tu posición, sino también conseguir todos los títulos posibles durante la temporada. Así lo ha dicho Raphael Varane, quien a pesar de ganar cuatro Champions en su paso por el cuadro blanco, sentía que el público nunca estaba satisfecho con lo conseguido.

“Después de ganar la Champions League, los aficionados no te felicitan. Únicamente te dicen: ‘muy bien, a por la siguiente’. No gané una, gané cuatro, y siempre me decían lo mismo”, señaló el defensa francés en el medio inglés The Telegraph.

Raphael Varane continuará su carrera deportiva en el Manchester United. Foto: Real Madrid

Según Varane, esa forma de ver el fútbol hace distinto al cuadro blanco. Además, manifestó que si bien esta es una mirada ganadora, sentía que necesitaba un respiro de lo que ello trae consigo. “ Por eso el Real Madrid es especial, porque tiene esta mentalidad . Es una mentalidad muy diferente. Por eso quería cambiar de aires, no porque no me gustara esta mentalidad o porque sea mala. Al contrario, es una mentalidad muy buena, pero quería algo diferente”, comentó el central de 28 años.

Varane y su sentir hacia el Manchester United

Si bien el campeón del Mundo con Francia aún no ha podido asentarse en el conjunto inglés por dos lesiones musculares, indicó que se siente con muchas ganas de recuperarse y seguir creciendo para aportar en el equipo y ganar lo que pueda con el United.

“Para este club es importante estar en la cima. Es un gran desafío. Un desafío que me motiva también. Lo gané todo en el Madrid, por lo que busqué algo distinto. Defender la historia de un club”, analizó Varane.