Cómo ver por Pirlo TV el partido entre Granada vs. Alavés EN VIVO por la Liga Santander

En la Liga Española hay grandes equipos indiscutibles que se han coronado campeones por varios años: Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, Valencia, entre otros. No obstante, hay otros equipos con menos títulos que son también parte de la historia y la tradición de La Liga, como el Mallorca, el Málaga, el Alavés y el Granada. Estos dos últimos equipos se enfrentarán este viernes 3 de diciembre.

En la presente nota, tendrás más datos sobre el horario, el canal, las alineaciones y cómo poder ver a través de Pirlo TV el encuentro entre Granada vs. Alavés EN VIVO.

¿A qué hora juegan Granada vs Alavés?

Los horarios para ver el encuentro son los siguientes:

Perú: 3.00 p. m.

Colombia: 3.00 p. m.

3.00 p. m. Ecuador: 3.00 p. m.

Estados Unidos: 3.00 p. m. (ET) / 12.00 p. m. (PT)

México: 2.00 p. m.

Costa Rica: 2.00 p. m.

Bolivia: 4.00 p. m.

Paraguay: 4.00 p. m.

Venezuela: 4.00 p. m.

Chile: 5.00 p. m.

Brasil: 5.00 p. m.

Uruguay: 5.00 p. m.

Argentina: 5.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

¿Qué canal transmite el partido Granada vs. Alavés?

Estas son las señales por las que puedes ver el partido entre Granada vs. Alavés:

Argentina: ESPN 2

Bolivia: ESPN 2

Brasil: NOW NET e Claro, FOX Sports 1 Brasil, Star+, Fox Sports Web, Fox Sports App

Chile: ESPN 2

Colombia: ESPN 2

Ecuador: ESPN 2

México: SKY Sports

Paraguay: ESPN 2

Perú: ESPN 2

Uruguay: ESPN 2

Venezuela: ESPN 2

Estados Unidos: ESPN +

España: Movistar LaLiga, M. LaLiga 1, M. LaLiga UHD, LaLiga TV (Bar).

¿Dónde ver Granada vs. Alavés EN VIVO ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del Granada vs. Alavés por internet, puedes sintonizar la plataforma de streaming de Star Plus. Además, puedes seguir la TRANSMISIÓN ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cómo ver Granada vs. Alavés en Pirlo TV?

Una vez hayas accedido a Pirlo TV, busca el Granada vs. Alavés en la lista de partidos que aparecerá en la pantalla. Cada encuentro cuenta con varios enlaces para seguir la transmisión en vivo: elige uno de ellos.

¿Cómo ver Pirlo TV por internet gratis?

Entra a la página de Pirlo TV desde esta dirección: www.pirlotv.fr/. Lo primero que verás al llegar es una lista de choques ordenados por hora en forma de calendario. Estas son las retransmisiones disponibles en directo en ese instante. Lo normal es que, si el encuentro se va a disputar en una hora cercana a la consulta, se encuentre el link con el canal concreto.

Alineación posible de Granada vs. Alavés

Granada: Luis Maximiano; Carlos Neva, Raul Torrente, Luis Abram, Quini; Maxime Gonalons, Monchu, Antonio Flores Flores, Alberto Soro; Jorge Molina, Luis Suarez

Alavés: Fernando Pacheco; Victor Laguardia, Florian Lejeune, Javier Lopez, Martin Aguirregabiria; Toni Moya, Mamadou Loum; Edgar Mendez, Luis Rioja, Pere Pons; Joselu.