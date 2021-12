Pellegrini va por los tres puntos al Camp Nou: “Le vamos a ganar al Barcelona”

Barcelona y Betis protagonizarán uno de los duelos más interesantes de la fecha 16 de LaLiga Santander. El elenco del técnico Manuel Pellegrini tuvo un gran inicio de campaña y necesita sumar en el Camp Nou para mantenerse en la pelea por el campeonato. A un día de disputarse el cotejo, en su último entrenamiento, los medios destacaron que el entrenador recibió una ovación por parte de sus dirigidos.

“Hay muy buen ambiente en el vestuario. Hoy se acabó con ese aplauso porque les dijimos que le vamos a ganar al Barcelona ”, manifestó el estratega chileno en conferencia de prensa.

Nabil Fekir se perderá el duelo ante los catalanes por lesión. Foto: AFP

El conjunto verdiblanco se ubica en la quinta casilla del certamen con 27 unidades, a nueve del líder Real Madrid, y una victoria ante los catalanes sería vital para sus aspiraciones. Por su parte, los comandados por Xavi Hernández, séptimos con 23 puntos, tienen la obligación de ganar para reducir la ventaja con los primeros lugares.

“No creo que seamos mejor equipo que el Barcelona, sí estamos mejor colocados. Estamos en un buen momento de juego, de resultados y en la clasificación, pero no hay que perder la realidad, son un club muy poderoso que ha tenido problemas económicos o institucionales en los últimos tiempos, pero que tienen una gran plantilla”, precisó.

Si bien resaltó el nivel de su rival, consideró que deben mantener su estilo de juego. “El Betis juega de una determinada manera, dentro y fuera. Ajustaremos ciertos aspectos, pero no vamos a cambiar . Trataremos de ganar desde el principio. No uso la palabra miedo. Tratamos de ganar en todos los campos. No buscamos un resultado, tratamos de afianzar una mecánica de juego, independientemente del rival”, reflexionó.

FC Barcelona vs. Real Betis: posibles alineaciones

FC Barcelona: Ter Stegen; Eric García, Araujo, Piqué, Jordi Alba; Busquets, De Jong, Nico; Gavi, Abde y Memphis Depay.

Real Betis: Rui Silva; Bellerín, Bartra, Víctor Ruiz, Álex Moreno; Guido, Guardado/William Carvalho; Canales, Rodri, Juanmi; y Willian José

FC Barcelona vs. Real Betis: últimos enfrentamientos

¿Cuándo, dónde y a qué hora juegan FC Barcelona vs. Real Betis?

El cotejo ente blaugranas y verdiblancos se disputará este sábado 4 de diciembre en el Camp Nou. El duelo será válido por la fecha 16 de LaLiga Santander y empezará a partir de las 10.15 a. m. (hora peruana). Puedes seguir el minuto a minuto de los goles e incidencias en La República Deportes.

Tabla de posiciones LaLiga Santander