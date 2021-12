De ‘Rayo’ a ‘Zorrito Run Run’: Wilmer Aguirre reveló que ahora tiene un nuevo apodo

Tras un final de temporada frenético, Alianza Lima se proclamó campeón de la Liga 1 luego de vencer a Sporting Cristal por 1-0 en el resultado acumulado. Una de las grandes figuras del cuadro blanquiazul fue Wilmer Aguirre, quien no solo contribuyó al equipo desde lo profesional, sino también con los seis tantos que marcó durante el año.

Es por ello que el delantero de 38 años se tomó unas merecidas vacaciones en la ciudad de Pisco junto a su familia. Si bien su fin principal era relajarse, no se salvó de un nuevo apodo. En entrevista para el diario El Popular, el ‘Rayo’ señaló que tras el nuevo título con Alianza, sus amigos y parientes cercanos le pusieron el ‘Zorrito Run Run’ como nueva chapa.

“¿Te incomoda que te llamen ahora ‘Zorrito Run Run’?”, consultó el periodista. En respuesta, Aguirre aseguró que “así me llaman ahora por todos lados, no me incomoda, por el contrario, se siente bien”.

Wilmer Aguirre es el séptimo goleador histórico de Alianza Lima con 87 anotaciones. Foto: GLR

De momento, ‘Z15′ no ha renovado con el club íntimo, y está a la espera del llamado que le permita seguir en el club con el cual ya ha ganado cinco trofeos nacionales.

Su relación con Farfán

En esa misma charla, el exjugador de Ayacucho habló sobre su relación amical con Jefferson Farfán y comentó sobre la felicidad que sienten ambos de darle un nuevo trofeo a la hinchada blanquiazul.