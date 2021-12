Felipe Rodríguez: “Cusco FC tiene un buen proyecto deportivo”

Cusco FC es uno de los equipos que ha sorprendido en el mercado de pases con la contratación de futbolistas importantes. Uno de ellos es Felipe Rodríguez, quien fue uno de los mejores jugadores de la Liga 1 Betsson 2021. El uruguayo declaró para Gol Perú y se refirió a su llegada al conjunto imperial.

“Recibí varios llamados de distintos clubes, traté de manejarlo de la mejor manera con mi representante, y tras eso, decidimos sumarnos al Cusco FC. Hubo mucha comunicación e interés por parte de los dirigentes. Hay un buen proyecto deportivo, el equipo se está armando bien y estoy seguro que afrontaremos los objetivos de la mejor manera ”, señaló.

‘Felucho’ también se pronunció sobre su salida del Carlos A. Mannucci e indicó que nadie lo llamó para renovar. “Mannucci nunca se comunicó conmigo. No hubo intención de renovar el contrato” , afirmó.

Además, manifestó que espera que los hinchas puedan volver a las tribunas de los estadios. “El campeonato peruano es muy parejo. La base está en mantener resultados positivos y aprovechar mucho la localía. Ahora que creo que el torneo se hará descentralizado, ojalá que también se pueda jugar con público, la gente en las tribunas es muy importante”.