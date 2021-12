Alexandra Grande clasificó a los Juegos Mundiales 2022: “Seguimos entrenando con más ganas”

Alexandra Grande comunicó a través de sus redes sociales con mucha felicidad que clasificó a los Juegos Mundiales 2022 que se realizará entre el 7 y 17 de julio del próximo año en Birmingham, Estados Unidos. La karateka peruana compitió en los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

La deportista nacional compartió con sus seguidores su clasificación a un torneo donde no tenía muchas esperanzas de hacerlo. “El camino fue duro después de Tokio, pero no me detuve en perseguir más sueños porque las probabilidades de clasificar eran de 100 a una. Gracias a mi medalla (bronce) del Campeonato del Mundo (Karate) lo logré” , inició.

“Ahora seguimos entrenando con más ganas. Deslicen y lloren conmigo de felicidad”, agregó Alexandra Grande y, de inmediato, recibió el apoyo de sus fieles seguidores.

Alexandra Grande. Fuente: Instagram

“Es que no me sorprende. Estás hecha para cosas extaordinarias. Feliz por ti, amiga. Te amo”, “Felicidades, Ale. Orgullosa de tus logros y por dejar en alto el nombre del Perú”, “Felicitaciones, te lo mereces por tanto esfuerzo. Abrazos” o “Buena, Alexandre Grande. Siempre dejando en alto nuestros colores. Orgullo como deportista y persona. Te mando un gran abrazo a la distancia”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios.

La karateca peruana señaló que logró clasificar a esta competencia gracias a su medalla de bronce conseguida en el pasado Campeonato Mundial de Karate 2021.

Clasificación de Alexandra Grande. Fuente: Instagram

Alexandra Grande compitió en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, donde finalizó en la séptima posición y obtuvo un diploma olímpico. Asimismo, sus logros más importantes son las medallas de oro que conquistó en los Juegos Panamericanos de Toronto 2015 y Lima 2019. Además, Grande alcanzó la medalla de plata en Guadalajara 2011.