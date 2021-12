Manchester United vs. Arsenal EN VIVO: minuto a minuto del partido de la Premier League

Manchester United vs. Arsenal EN VIVO HOY jueves 2 de diciembre se enfrentan por la jornada 14 de la Premier League en el recinto de Old Trafford. El encuentro será transmitido por la señal de ESPN y el servicio streaming de Star Plus.

Sigue la transmisión ONLINE GRATIS de este encuentro a través de La República Deportes para que no te pierdas ningún detalle de este partidazo. Aquí encontrarás las incidencias, alineaciones confirmadas y el minuto a minuto.

En Vivo: Minuto a minuto del Manchester United vs. Arsenal 14:14 Llegada del Manchester United La delegación de Manchester United llega a su estadio para el duelo ante Arsenal. 14:08 Listo el Old Trafford Old Trafford albergará el Manchester United vs. Arsenal por la fecha 14 de la Premier League. 13:49 Manchester United resalta la importancia de CR7 en los partidos ante Arsenal En la previa del Manchester United vs. Arsenal, la cuenta oficial de los diablos rojos recordó que los gunners son 'caseritos' de los goles de Cristiano Ronaldo. 13:42 Manchester United vs. Arsenal: la previa Manchester United y Arsenal se enfrentan esta tarde desde las 3.15 p. m. (hora peruana) por la fecha 14 de la Premier League.

¿A qué hora juega Manchester United vs. Arsenal por la Premier League?

En territorio peruano, Manchester United vs. Arsenal jugarán a partir de las 3.15 p. m. Conoce la hora de inicio de este cotejo de la Premier League según tu ubicación geográfica:

Perú: 3.15 p. m.

Colombia: 3.15 p. m.

Ecuador: 3.15 p. m.

Estados Unidos: 3.15 p. m. (ET) / 12.15 p. m. (PT)

México: 2.15 p. m.

Costa Rica: 2.15 p. m.

Bolivia: 4.15 p. m.

Paraguay: 4.15 p. m.

Venezuela: 4.15 p. m.

Chile: 5.15 p. m.

Brasil: 5.15 p. m.

Argentina: 5.15 p. m.

Uruguay: 5.15 p. m.

España: 9.15 p. m.

Italia: 9.15 p. m.

Francia: 9.15 p. m.

Alemania: 9.15 p. m.

¿Qué canal transmite el Manchester United vs. Arsenal?

El Manchester United vs. Arsenal será transmitido EN VIVO por la señal de ESPN y por el servicio streaming de Star Plus.

¿Cómo ver EN VIVO Manchester United vs. Arsenal vía ESPN?

Perú: 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite).

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite)

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

México: 548 SD y 1550 HD (Sky), 501 (Star TV).

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Manchester United vs. Arsenal?

Para acceder a Star Plus y ver el Manchester United vs. Arsenal, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedes disfrutar de todo el contenido disponible.

Posibles alineaciones del Manchester United vs. Arsenal

Manchester United: De Gea; Telles, Baily, Lindelof, Wan-Bissaka; Fred, Matic, Mc Tominay, B. Fernandes; Rashford y Cristiano Ronaldo.

Arsenal: Ramsdale; Tavares, Gabriel, White, Tomiyasu; Smith Rowe, Lokonga, Partey, Saka; Lacazette; Aubameyang.

Últimos partidos del Manchester United vs. Arsenal