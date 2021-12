‘Chorri’ Palacios sobre la próxima temporada: “A Cristal le falta un caudillo”

Es uno de los ídolos del equipo rímense y su palabra tiene peso. Roberto ‘Chorri’ Palacios no estuvo muy conforme con el desempeño de Sporting Cristal en la final de la Liga 1 Betsson ante Alianza Lima y señaló que le faltó algo para poder sobreponerse en la segunda final.

“A Cristal le falta un caudillo. Pasaron los 15 minutos del segundo tiempo, y en vez de jugar rápido, iban con una lentitud. Eso le permitía a Alianza estacionarse bien en su campo con los 11 jugadores, y era imposible encontrar los espacios y hacerle daño”, afirmó en una entrevista al programa PBO Campeonísimo.

Alianza Lima se coronó campeón tras empatar sin goles ante Sporting Cristal. Foto: Liga 1

El exfutbolista de la selección peruana indicó que el club celeste debe reforzarse pensando en el torneo peruano, pero, sobre todo, en la Copa Libertadores. Por ello, uno de los puestos a cubrir es el de la defensa.

“Cristal no solo tiene que pensar en el campeonato local, sino en el internacional que se le viene. No podemos permitir que solo se juegue la primera fase y luego bien gracias. Debe tratar de contratar un defensa central. Se deben traer jugadores que marquen la diferencia, no se le puede pagar tanta plata para que este en la banca”, sostuvo.

El ex mediocampista nacional agregó lo siguiente: “Cristal debe hacer un cambio drástico, si quiere pensar en hacer una buena Copa Libertadores. Es necesario decirle ‘muchas gracias, pero no se puede esperar un año más para ver que puede producir’”, concluyó.