Sport Chavelines: exjugadores denuncian que les deben cinco meses de salario

Fútbol peruano. A través de un comunicado dirigido a la prensa, los futbolistas de Sport Chavelines Juniors de Pacasmayo denunciaron que el club les tiene una deuda pendiente de cinco meses de salario y otros incentivos correspondientes a la campaña de Liga 2.

La publicación en redes sociales lleva el título de “falta de pago a jugadores y comando técnico de Sport Chavelines Juniors” y fue lanzada por el futbolista Ishiro Plasencia.

“Actualmente, se nos debe cinco meses de salario e incentivos pactados con el presidente del club Jean Acevedo, el cual nos perjudica de gran manera como jugadores y a la vez afectando a terceros (nuestras familias) porque dependen de nosotros”, se lee inicialmente en el documento.

Ishiro Plasencia publicó el comunicado. Foto: Ishiro Plasencia

“Como jugadores siempre dimos el máximo por el club a pesar de no tener un acercamiento por parte de la directiva en toda la fase 1 del torneo que con mucho esfuerzo la pudimos ganar, hubo jugadores que regresaron dinero de su salario para poder cancelar salarios de otros compañeros con el fin de que el equipo no se viera afectado con la reducción de puntos y seguir con el sueño de subir a Liga 1. Asimismo, el presidente Jean Acevedo hizo la promesa que se les reintegraría el dinero a los tres días y no se les cumplió”, continúa el texto.

Ante ello, La República buscó al presidente del club, Jean Acevedo, para recoger su versión; sin embargo, indicó que en el transcurso del día emitirá un pronunciamiento oficial.