Oswaldo Valenzuela renovó contrato con Alianza Lima por dos temporadas más

Con apenas 20 años, Oswaldo Valenzuela supo ganarse un puesto de titular en el mediocampo aliancista en las finales de la Liga 1. Apenas cuatro días después de lograr su primer título con casaquilla victoriana, el volante reveló a Radio Ovación que renovó su contrato con Alianza Lima.

“Se extendió el contrato por dos años más. Soy un privilegiado por vestir esta camiseta y pertenecer a un grupo con grandes jugadores y personas”, informó el joven futbolista al programa La hora de Lalo. En dicha entrevista, Valenzuela también contó lo que sintió tras lograr el título nacional con Alianza Lima.

“Es un momento inexplicable. Tener 20 años, disputar mi primera final y ganarla con el club más grande del Perú es una emoción extra. Antes de jugarla me dijeron que estos momentos no se viven así no más”, sostuvo.

Finalmente, el joven mediocampista se refirió al tipo de relación que mantiene con Carlos Bustos, entrenador de Alianza Lima; además de la importancia de este dentro del plantel. “El profesor es muy allegado al jugador. Se mantiene siempre muy respetuoso. Trata de tener al grupo unido” concluyó.