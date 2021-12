Eduardo Gotuzzo: “Es poco probable que tengamos un campeonato descentralizado”

Tras finalizar la segunda final de la Liga 1 2021, Víctor Villavicencio dio un importante anuncio. El Gerente General de la Liga de Fútbol Profesional señaló que el próximo año el torneo local se jugaría de manera descentralizada. Sin embargo esto podría quedar solo en intenciones.

En una entrevista a Radio Ovación, el infectólogo Eduardo Gotuzzo señaló que sería poco probable que la Liga 1 2022 sea descentralizada. El incremento de contagios a nivel nacional y la amenaza latente de una tercera ola de COVID-19 serían las razones para que el próximo torneo no se realice en provincias.

“En Lima y en algunos sitios del Perú se ha aumentado el número de casos. Estamos llegando al 60% de vacunados, quiere decir que el 40% no está vacunado o ha recibido solo una dosis. Es posible que tengamos una tercera ola, pero es muy difícil adelantar lo que va a pasar en mes y medio”, sostuvo Gotuzzo.

Al ser consultado sobre la realización de la Liga 1, el mencionado especialista señaló: “En mi opinión, es poco probable que tengamos un campeonato descentralizado. No me parece que hayan las condiciones, pero es temprano para adelantar un juicio. Es probable que no tengamos un campeonato descentralizado al menos los primeros seis meses”, sostuvo.