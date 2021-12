Sigue sumando: Cristiano Ronaldo anota su gol 801 y le da el triunfo al Manchester United

Cristiano Ronaldo vuelve a inscribir su nombre entre los grandes del deporte. Luego de anotar su gol número 800 como profesional, el experimentado delantero ejecutó de gran manera un penal y marcó el 3-2 del Manchester United ante el Arsenal por la Premier League. De esta manera, ‘CR7′ rompe sus propios registros y ya suma 801 tantos en su carrera.

El goleador luso llegó a esta cifra después de una polémica acción. Pese a los pocos reclamos de los jugadores locales, el árbitro central recibió el llamado del VAR y analizaron un posible penal en el área del los Gunners. Tras llegar a un consenso, se determinó la pena máxima y el encargado de cobrarlo era el futbolista de 36 años.

Ante la atenta mirada del portero Ramsdale, el atacante de los red devils no dudó, remató de gran manera hacia el centro del arco y desató la euforia en Old Taffor. En un partido que se tornaba complicado, los dirigidos por Michael Carrick logran tres puntos valiosos para no alejarse de la lucha por el campeonato.

El ‘Comandante’ vuelve a ser determinante para los objetivos de su equipo. Su doblete ante el Arsenal los acerca al Chelsea, Manchester United y Liverpool. A su vez, estas dos dianas le permiten acerarse a la marca de Josef Bican, deportista que tiene 805 goles.

Así fue el gol 800 de Cristiano Ronaldo

Máximos goleadores de la historia del fútbol