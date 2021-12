Claudio Pizarro: “Quién sabe si más adelante comente partidos en el Mundial”

Puede que haya colgado los botínes, pero Claudio Pizarro no se aleja de fútbol. El exfutbolista de 43 años hoy ejerce como ‘leyenda de la Bundesliga’ e incluso comenta y analiza encuentros en el fútbol alemán.

La República tuvo acceso a una charla exclusiva con el embajador del Bayern Múnich, quien analizó el presente de la selección peruana, se emocionó por el reciente título de Alianza Lima y cuestionó la elección de Lionel Messi como ganador del Balón de Oro.

Selección peruana

En dicho diálogo, Claudio Pizarro aseguró que firmaría el “repechaje de una vez”, debido a que “las cuatro fechas que vienen son muy complicadas”. Para el exfutbolista, lo que hizo la selección peruana en estos dos triunfos (ante Bolivia y Venezuela) “fue importantísimo”.

En esa misma línea, se mostró feliz por los seis puntos que se sumaron en Lima y Caracas, respectivamente. “Me alegra mucho que estos dos últimos partidos hayan salido victoriosos. Obviamente esos seis puntos te ponen en etape de repechaje. La verdad que es una alegría inmensa, y pasar Navidad y Año Nuevo tranquilos (ubicados en quinto lugar)…”.

La ‘leyenda de la Bundesliga’ también se dio un tiempo para analizar el juego del equipo de Ricardo Gareca. “Se para muy bien defensivamente y van rápido al contragolpe. Tienen jugadores que cuando arrancan pueden ocasionar mucho peligro y aniquilar un partido. Es muy importante para Perú estar parado bien defensivamente”, expresó.

Rival Colombia

En enero, la selección peruana disputará un duelo crucial ante Colombia en su camino por las Eliminatorias Qatar 2022. Encuentro más que difícil, pues la Blanquirroja nunca ha ganado un duelo oficial en Barranquilla. Sin embargo, para Claudio Pizarro, que la Bicolor juegue de visitante le beneficia por su estilo en el campo.

“El partido va a ser duro para las dos selecciones, pero muy bonito y especial. Creo que ambas buscan clasificar y son rivales directos, por lo que será un buen encuentro. Tal vez Colombia tenga un poco de ventaja porque está jugando en casa y creo que en estas instancias eso juega mucho, pero Perú es un equipo que de visita lo hace muy bien. Busca mucho el contragolpe y puede marcar goles con esa manera de jugar”, añadió.

Gianluca Lapadula

Pasando a otros temas, Claudio Pizarro también se dio un tiempo para hablar sobre el delantero revelación de la Blanquirroja, Gianluca Lapadula. “No he tenido contacto con él. Después de cómo ha venido jugando, creo que es un jugador importante dentro de lo que busca Gareca en el equipo. Se ha adaptado rápidamente por el estilo que tiene”.

Futbolistas peruanos

El exfutbolista también se animó a lanzar una pequeña crítica y explicó por qué cree que no hay peruanos en ligas competitivas, como la Bundesliga, por ejemplo. “Muchos peruanos no están yendo a ligas competitivas ni grandes. Están yendo a Arabia o a sitios donde el fútbol no es tan atractivo. Quizá por eso algunos clubes no ven a Perú como un mercado”, añadió.

Título de Alianza Lima

Pizarro también habló sobre el reciente título que obtuvo Alianza Lima en el fútbol peruano y confesó sentirse “muy contento” porque disfrutó este campeonato como un hincha más. “Mando un saludo muy especial a los hinchas de Alianza Lima, al equipo, a la dirigencia. Les mando un fuerte abrazo. Estoy muy contento de conseguir este título”, manifestó.

Siguiendo el tema del conjunto blanquiazul, la ‘leyenda de la Bundesliga’ se animó a hablar sobre Paolo Guerrero y afirmó que le gustaría verlo con la camiseta aliancista la próxima temporada. “Ojalá que se pueda dar. Creo que en estos momentos está pasando por un tema complicado por la lesión que tiene y todo dependerá de lo que quiera hacer en su futuro. Sería bonito verlo con la camiseta de Alianza Lima nuevamente, y sería especial para todos los hinchas”, expresó.

Balón de Oro

Como embajador del Bayern Múnich y ‘leyenda’ del torneo alemán, Claudio Pizarro mostró su inconformidad con la elección de Lionel Messi como ganador del Balón de Oro y aseguró que su excompañero de equipo Robert Lewandowski merecía este galardón.

“No estoy de acuerdo con que Lionel Messi se lo haya llevado porque creo que lo que hizo Lewandowski en ese año fue para ganar el Balón de Oro. Obviamente nadie puede discutir la calidad y lo extraordinario jugador que es Messi, pero en ese año Robert hizo los méritos para haberla ganado. Lamentablemente, las cosas no se dieron así. Esperemos que en los próximos años Lewandowski repita buenas temporadas como la que tuvo ahora y se lleve el Balón de Oro en otra oportunidad”, comentó.

Faceta como analista

Pasando a otros temas, Claudio Pizarro habló sobre su nueva faceta como ‘leyenda de la Bundesliga’, la cual consiste en analizar los partidos del torneo alemán, en la previa, en el medio tiempo y al final del enfrentamiento.

“En eso consiste mi trabajo como ‘leyenda de la Bundesliga’. Quién sabe si más adelante vaya a comentar partidos en el Mundial. Sería interesante porque me agrada mucho. Esto es lo que me apasiona”, se animó a decir Claudio.

Bayern Múnich

Entre los últimos temas que tocó, el exjugador de Alianza Lima analizó el presente del Bayern Múnich, que marcha primero en la Bundesliga y enfrentará al Borussia Dortmund este sábado. “Lo que siempre ha mantenido al Bayern en las primeras posiciones, y que pueda alargar esa distancia para ganar el campeonato, ha sido la constancia. En la Bundesliga hay muchos clubes muy buenos, pero no mantienen esa constancia o hacen buenos partidos y terminan perdiendo. Lo que hacía el Bayer antes era ganar por un gol y sumaba los tres puntos. Eso marcaba diferencia.

Este año, con un nuevo entrenador, un cambio dentro del equipo puede ser que haya mermado un poco esa mentalidad o equilibrio que han tenido todos estos años. Creo que el técnico es muy bueno. Los jugadores ya entienden lo que quieren. Y vamos a ver el sábado (en el clásico ante Dortmund) esa superioridad”, comentó.

Partido de despedida

Por último, se refirió al partido de despedida que podría tener tanto en Alemania como en Perú. “Ya lo tengo arreglado en hacerlo en el estadio del Werder Bremen. La idea que comenté en algún momento es hacerlo también en Perú. Hay que esperar que esto de la COVID-19 se calme nuevamente para volver a conversar. La idea está”, finalizó.