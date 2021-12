Claudio Pizarro: “No estoy de acuerdo en que Messi se haya llevado el Balón de Oro”

El pasado lunes se desató la polémica en el mundo del fútbol. Lionel Messi, quien para muchos es considerado el mejor futbolista del mundo, se llevó el premio al Balón de Oro 2021 por encima de Robert Lewandowski. La decisión ha sido criticada y resistida de creer, pues varios técnicos y jugadores creían que el polaco debió haberse llevado este premio. Entre ellos está la leyenda de la Bundesliga y excompañero de ‘Lewi’, Claudio Pizarro .

La República tuvo acceso a una rueda de prensa virtual, donde el actual embajador del Bayern Múnich mostró su disconformidad por la elección del argentino. Para el exfutbolista, Robert Lewandowski hizo bastantes méritos para haberse llevado el Balón de Oro 2021.

“ No, no estoy de acuerdo que Lionel Messi se lo haya llevado, porque creo que lo que hizo Lewandowski en ese año fue para ganar el Balón de Oro. Obviamente nadie puede discutir la calidad y lo extraordinario jugador que es Messi, pero en ese año Robert hizo los méritos para haberla ganado ”, empezó declarando Claudio Pizarro para La República.

De inmediato, la leyenda de la Bundesliga mostró su deseo por ver a su excompañero de cancha hacerse con este galardón cuanto antes. “Lamentablemente las cosas no se dieron así. Espremos que en los próximos años, Lewandowski repita buenas temporadas como la que tuvo ahora y se lleve el Balón de Oro en otra oportunidad”.

Mira aquí la palabra de Claudio Pizarro

Lewandowski se llevó al goleador del año

Pese a que el delantero del Bayern Múnich no se hizo con el Balón de Oro 2021, sí fue escogido como el Goleador del Año. “Gané el premio delantero del año y ningún jugador puede ganar un premio individual sin el equipo más fuerte y los fans leales detrás de él. Y para mí no es diferente. Quiero agradecer a mi club Bayern Múnich por la plataforma que me han dado para triunfar y alcanzar mis sueños”, expresó en la premiación.