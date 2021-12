Claudio Pizarro: “Muchos van a ligas como la de Arabia y por eso no ven a Perú como un mercado”

Claudio Pizarro es considerado como uno de los jugadores peruanos que mejor ha destacado a nivel internacional. Sus actuaciones en el Bayern Múnich y el Werder Bremen lo colocan como uno de los íconos sudamericanos más representativos de la Bundesliga. Es por ello que el exdelantero de 43 años criticó que algunos futbolistas peruanos elijan lugares poco atractivos para jugar al fútbol y lo calificó como una de las razones por la que los representantes nacionales tienen una mínima consideración en los mercados de fichajes.

“Muchos peruanos no están yendo a ligas competitivas ni grandes, están yendo a Arabia o a sitios donde el fútbol no es tan atractivo, quizá por eso algunos clubes no ven a Perú como un mercado”, indicó en RPP.

Claudio Pizarro ejerce como embajador en la Bundesliga. Foto: composición GLR/Gerson Cardoso

Por otro lado, el ‘Bombardero de los Andes’ habló sobre el presente de la selección peruana y espera que se logre el objetivo a cuatro fechas para el fin de las eliminatorias. “Faltan cuatro fechas que son complicadas, con rivales directos y no va a ser fácil, pero al equipo se le ve muy bien. Las posibilidades están intactas ”, señaló el exfutbolista nacional.

Pizarro sobre el título de Alianza Lima

En cuanto al campeonato nacional, el excapitán de la selección peruana se mostró feliz por la victoria de Alianza Lima y mandó su saludo a toda la hinchada blanquiazul por este nuevo trofeo.

“Qué alegría, yo como hincha me siento muy contento por haber disfrutado de este campeonato y mando un saludo muy especial a los hinchas de Alianza Lima, al equipo, a la dirigencia, les mando un fuerte abrazo. Estoy muy contento de conseguir este título“, comentó.