Christian Cueva, ¿el nuevo ‘10’ xeneize?

Por Mariano López V.

Pocos meses antes de su llorada partida, Diego Armando Maradona –entonces director técnico de Gimnasia y Esgrima La Plata– revisó su libreta, levantó su celular y marcó el número de un mundialista trujillano de baja estatura pero enormes condiciones. Este respondió. Christian Cueva estaba del otro lado de la línea. El ‘10′ buscaba a su ‘10′. “Diego lo quiere. Habló con él. Está tratando de convencerlo a él y después a los dirigentes de Gimnasia, para ver si pueden hacer el esfuerzo y traer a un jugador de semejante jerarquía”, confesó su representante Christian Bragarnik. La negociación no prosperó y ‘Aladino’ continuó su carrera en el Yeni Malatyaspor turco.

Hace pocos días, el volante creativo peruano habría recibido otro llamado importante desde Argentina. Según TNT Sports, Juan Román Riquelme –actual vicepresidente de Boca Juniors y amplio conocedor de la posición donde juega Cueva– se comunicó con el jugador del Al-Fateh SC para transmitirle su deseo de contar con él para la temporada 2022.

La respuesta habría sido positiva, incluso ambas partes tendrían acordado continuar con las conversaciones en las próximas semanas. Que una vieja gloria del ‘Xeneize’ quiera contar con él para un puesto tan decisivo donde Boca ha carecido tanto en los últimos tiempos (ante la irregularidad del colombiano Edwin Cardona y las pocas alternativas de experiencia dentro del plantel) podría ser determinante de cara a una negociación entre clubes.

Zambrano ¿afuera?

La otra cara de la moneda es la realidad de Carlos Zambrano en el cuadro argentino. El ‘Káiser’ tenía todo listo para ser titular el domingo pasado ante Newell’s, pero el partido fue suspendido por lluvias y, cuando este se jugó el martes por la noche, lo que en Argentina califican de indisciplina lo habría dejado fuera del once. ¿Qué cambió los planes? Según medios del país ‘che’, Sebastián Villa, Edwin Cardona y el ‘León’ habrían llegado tarde y en condiciones físicas no adecuadas a la concentración, lo cual hizo que Sebastián Battaglia decida no alinearlos.

Y 2 títulos. Zambrano lleva 32 partidos con la camiseta de Boca. Debutó el 3 de marzo del 2020. Foto: difusión

En conferencia de prensa, el DT desmintió los hechos y el rumor de una pelea entre los tres asegurando que sufrieron una “intoxicación”.

El diario Olé añade que ante una oferta, el club boquense estaría dispuesto a dejar partir a Zambrano, pese a tener contrato hasta finales del 2022, algo que podría definirse en los próximos días. Y es que Alianza Lima se mantiene al tanto de la situación, ya que el experimentado central sería un gran refuerzo para la Copa Libertadores 2022. Christian Ramos y Yordy Reyna también están en el radar íntimo.

