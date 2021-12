Arturo Vidal pasó de ‘rey’ a ser nominado el peor jugador extranjero de la Serie A

El futbolista de la selección chilena no la viene pasando nada bien en el fútbol italiano. A su suplencia en el Inter de Milan, Arturo Vidal ha sido nominado como el peor jugador extranjero en la Serie A junto con Paulo Dybala.

El medio italiano Calciobidoni seleccionó a 10 futbolistas para integrar el Flap Ten, donde están los de peor rendimiento y los “más odiados del torneo” . En esta curiosa nómina aparece el volante chileno, que no ha podido demostrar toda su calidad en el Neroazurro esta temporada y no es tan considerado por el entrenador Simone Inzaghi. De hecho, no ha sido titular en ninguno de los duelos que se han llevado a cabo en la Serie A.

En lo que va de la temporada, Vidal solo disputó un total de ocho partidos en el Calcio, todos ingresando en el segundo tiempo y apenas lleva un gol y una asistencia. En cuanto a la Champions League, fue parte del equipo inicial ante el Sheriff y tuvo más minutos en cancha.

Calciobidoni resalta que la nominación del chileno en el Flap Ten se debe a que se perdió cinco encuentros de la Serie A por un problema en el muslo y una gripe. En el caso de Paulo Dylaba, la ‘Joya’ no estuvo disponible en algunos partidos por lesiones musculares, pero tampoco ha mostrado su mejor performance.

Lista Flap Ten

Arturo Vidal (Inter de Milan)

Paulo Dybala (Juventus)

Arthur (Juventus)

Aarom Ramsey (Juventus)

Nikola Kalinic (Hellas Verona)

Aleksandar Kolarov (Inter de Milan)

Marasah Kumbulla (Roma)

Mario Mandzukic (AC Milan)

Vedat Muriqi (Lazio)

Thomas Strakosha (Lazio).